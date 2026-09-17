Apa yang Pertama Kali Terlihat? Bantu Temukan Pola yang Membuat Hubungan Anda Sulit Berkembang

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa kalau hubungan yang Anda jalin 'begini-begini' saja atau tidak berkembang?.
Mungkin salah satu penyebabnya adalah pola yang kurang baik yang selama ini ada di dalamnya.
Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Kamis (17/9), melalui apa yang pertama kali terlihat, bantu Anda menemukan pola yang membuat hubungan Anda sulit berkembang.
1. Dua Pohon
Tanpa sadar Anda sedang berada dalam jebakan stabilitas.
Jujurlah, di dalam hubungan, Anda cenderung melihat stabilitas terlebih dahulu.
Anda percaya kalau hubungan itu akan menjadi lebih kuat melalui perjuangan, jadi, Anda lebih memilih menghadapi masalah daripada pergi begitu saja.
Padahal, pola seperti itu justru menghambat atau menyakiti diri Anda sendiri jika terus bertahan.
Anda mempertahankan situasi yang sudah tidak lagi berkembang, karena pergi terasa seperti sebuah kegagalan.
Untuk membantu Anda berhenti bertahan dalam rasa sakit yang sudah akrab, Anda perlu menghadirkan rasa aman untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda.
2. Pasangan
Ini adalah filter kesempurnaan.
Maksudnya, dalam menjalin hubungan, Anda melihat kecocokan terlebih dahulu dan percaya pada saling menghargai dan berkontribusi, tanpa salah satu menggurui.
Anda pun memiliki ekspektasi terlalu sempurna tentang bagaimana hubungan seharusnya berjalan.
Tapi, saat realita tidak sesuai dengan gambaran ideal tersebut, Anda justru menarik diri alih-alih menyesuaikan diri.
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