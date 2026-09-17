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Endah Primasari Utami
Jumat, 18 September 2026 | 02.53 WIB

Apa yang Pertama Kali Terlihat? Bantu Temukan Pola yang Membuat Hubungan Anda Sulit Berkembang

Gambar yang bantu ungkap pola yang membuat hubungan sulit berkembang. Sumber: Instagram aromanna.life.

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa kalau hubungan yang Anda jalin 'begini-begini' saja atau tidak berkembang?.

Mungkin salah satu penyebabnya adalah pola yang kurang baik yang selama ini ada di dalamnya.

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Kamis (17/9), melalui apa yang pertama kali terlihat, bantu Anda menemukan pola yang membuat hubungan Anda sulit berkembang.

1. Dua Pohon

Tanpa sadar Anda sedang berada dalam jebakan stabilitas.

Jujurlah, di dalam hubungan, Anda cenderung melihat stabilitas terlebih dahulu.

Anda percaya kalau hubungan itu akan menjadi lebih kuat melalui perjuangan, jadi, Anda lebih memilih menghadapi masalah daripada pergi begitu saja.

Padahal, pola seperti itu justru menghambat atau menyakiti diri Anda sendiri jika terus bertahan.

Anda mempertahankan situasi yang sudah tidak lagi berkembang, karena pergi terasa seperti sebuah kegagalan.

Untuk membantu Anda berhenti bertahan dalam rasa sakit yang sudah akrab, Anda perlu menghadirkan rasa aman untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda.

2. Pasangan

Ini adalah filter kesempurnaan.

Maksudnya, dalam menjalin hubungan, Anda melihat kecocokan terlebih dahulu dan percaya pada saling menghargai dan berkontribusi, tanpa salah satu menggurui.

Anda pun memiliki ekspektasi terlalu sempurna tentang bagaimana hubungan seharusnya berjalan.

Tapi, saat realita tidak sesuai dengan gambaran ideal tersebut, Anda justru menarik diri alih-alih menyesuaikan diri.

 
Jika pola itu dibiarkan terlalu lama, maka akan sulit untuk Anda melangkah ke jenjang selanjutnya.

Jadi, Anda perlu melihat keindahan momen saat ini yang 'tidak sempurna'.

3. Pria Berkumis

Cermin dari dinding penyembuhan.

Maksudnya, Anda saat ini sedang berada dalam fase perenungan.

Tapi, Anda juga menggunakan proses penyembuhan ini sebagai dinding pelindung untuk menghindari upaya menjalin hubungan baru.

Anda meyakinkan diri sendiri bahwa menyendiri adalah sebuah pilihan.

Padahal, sebenarnya itu adalah respons atas pengalaman terakhir yang menyakitkan bersama pasangan.

Untuk melunakkan dinding pertahanan batin ini, Anda perlu menciptakan rasa aman untuk memperlihatkan diri Anda apa adanya, tanpa topeng.

Editor: Hanny Suwindari
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