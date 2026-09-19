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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 19 September 2026 | 16.47 WIB

5 Zodiak yang Bertekad Menjadi Lebih Baik, Selalu Berusaha Berkembang Setiap Hari

Ilustrasi kerjasama. (Magnific) - Image

Ilustrasi kerjasama. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak di bawah ini memiliki karakter yang unik. Mereka terus berusaha memperbaiki diri setiap hari.

Mereka tidak ingin sama dengan hari kemarin, dimana  mereka selalu berkembang dengan menetapkan tujuan karir, melatih kepekaan emosionall serta memperlajari hal-hal baru setiap hari. 

Menurut informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (18/9) berikut adalah lima zodiak yang terus berusaha memperbaiki diri. 

Aries adalah sosok yang sangat kompetitif, sosok yang sering mereka jadikan lawan adalah  dirinya sendiri. Mereka selalu membuat pencapaian baru dan berusaha melampaui target yang telah mereka raih sebelumnya.

Cara favorit gemini untuk mengembangkan dirinya adalah dengan membaca, mengikuti kelas, atau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan orang-orang yang memiliki wawasan menarik. Rasa ingin tahu gemini seolah tidak ada habisnya.

Virgo sangat memperhatikan kesehatan. Cara mereka berkembang adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan memilih mengkonsumsi makanan bergizi tinggi. Virgo juga  gemar membaca buku untuk pengembangan diri untuk menambah wawasan pengetahuan.

Libra cenderung menggunakan pendekatan analitis dan rasional terhadap kehidupannya sendiri. Saat merasa belum menjadi versi terbaik dari dirinya, mereka akan mencari bagian kehidupan yang kurang seimbang, kemudian berusaha memperbaikinya dengan tenang.

Sagittarius belajar dengan mencari pengalaman baru. Mereka tidak takut keluar dari zona nyaman demi perkembangan pribadinya. Mereka menikmati perjalanan ke tempat-tempat asing, mencoba makanan dan aktivitas baru, serta berkenalan dengan berbagai orang dengan berbagai latar belakang.  

Editor: Novia Tri Astuti
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