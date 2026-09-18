Komunikasi Makin Dingin, 6 Tanda Psikologis Pasangan Sedang Tidak Bahagia

JawaPos.com – Hubungan asmara yang sehat umumnya dibangun melalui komunikasi, kepercayaan, rasa saling menghargai, dan kedekatan emosional. Namun, dinamika hubungan dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Ketika seseorang mulai merasa tidak nyaman atau tidak puas dalam hubungan, perubahan tersebut tidak selalu disampaikan secara terbuka. Dalam beberapa kasus, perasaan tersebut justru terlihat melalui perubahan cara berkomunikasi, perilaku sehari-hari, maupun respons emosional.

Meski demikian, satu perubahan perilaku saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pasangan sedang tidak bahagia. Kondisi seperti stres, masalah pekerjaan, persoalan keluarga, atau kelelahan juga dapat memengaruhi sikap seseorang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah tanda psikologis yang dapat menjadi sinyal bahwa seseorang mungkin sedang mengalami ketidakpuasan dalam hubungan.

Berikut enam di antaranya:

1. Komunikasi Mulai Berkurang Perubahan dalam komunikasi menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan. Pasangan yang sebelumnya aktif berbicara mungkin mulai lebih sering diam atau mengurangi percakapan.

Ia juga bisa terlihat kurang tertarik membicarakan perasaan, pengalaman, maupun berbagai hal yang sebelumnya biasa dibagikan bersama.

Namun, perubahan komunikasi sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai tanda hubungan bermasalah. Penting melihat apakah kondisi tersebut berlangsung terus-menerus dan mencari tahu penyebabnya melalui percakapan yang tenang.

2. Menjauh Secara Emosional Tanda lainnya adalah munculnya jarak emosional. Pasangan mungkin masih berada di dekat Anda secara fisik, tetapi terasa semakin sulit diajak terhubung secara emosional.