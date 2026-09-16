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Lania Monica
Kamis, 17 September 2026 | 02.20 WIB

Tes Ilusi Optik Bibir Atau Daun: Hal Ini Ungkap Kamu Orang yang Keras Kepala Atau Pemaaf

Tes ilusi optik orang yang pemaaf atau keras kepala (TOI) - Image

Tes ilusi optik orang yang pemaaf atau keras kepala (TOI)

JawaPos.com - Gambar-gambar ini sengaja dirancang untuk “menipu” mata, sehingga apa yang pertama terlihat sering dikaitkan dengan kondisi psikologi, cara berpikir, hingga sifat emosional yang jarang disadari.

Tak heran, banyak orang mencari tes kepribadian ilusi optik terbaru di media sosial agar lebih paham diri sendiri.

Salah satunya adalah gambar “Bibir atau Daun” yang ramai dibahas karena bisa mengungkap apakah kamu orang yang keras kepala atau justru berhati pemaaf.

Tes ini pertama kali diunggah oleh Mia Yilin melalui TikTok dan langsung menarik perhatian netizen. Konsepnya mudah: cukup lihat gambar dengan pikiran tenang, lalu perhatikan apa yang pertama kali kamu lihat.

Dilansir dari Times of India, berikut adalah makna dari tes ilusi optik ini:

Jika kamu melihat daun lebih dulu

Kalau yang pertama kamu lihat adalah daun, itu artinya kamu termasuk orang yang mudah disukai banyak orang. Kamu pandai bergaul dan membangun relasi, bahkan bisa akrab dengan siapa saja. 

Namun, di balik sifat supel itu, kamu sebenarnya punya masalah kepercayaan karena pernah dikecewakan di masa lalu. 

Kamu juga keras kepala—jika sudah punya keinginan, kamu akan memperjuangkannya sampai berhasil meski banyak yang menentang.

Jika kamu melihat bibir lebih dulu

Editor: Hanny Suwindari
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