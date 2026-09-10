Jangan Disepelekan! 7 Weton Ini Konon Punya Hoki Rezeki Berkat Sifat Pemaaf

Weton hoki rezeki dan sukses berkat mudah memaafkan kata primbon jawa
JawaPos.com - Dalam kehidupan, kemampuan memaafkan sering dianggap sebagai tanda seseorang memiliki hati yang lapang. Alih-alih terus memelihara kemarahan, mereka memilih melepaskan rasa kecewa dan melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat tersebut juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan. Weton tertentu dipercaya mempunyai karakter yang mudah memaafkan, tidak senang menyimpan dendam, dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Konon, sikap tersebut membuat jalan kehidupan mereka lebih ringan dan membuka kesempatan datangnya rezeki dari berbagai arah.
Dilansir dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki sifat pemaaf sehingga dipercaya dekat dengan hoki, rezeki, dan kesuksesan. Berikut daftarnya.
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Sabtu Pahing mempunyai neptu 18, yang berasal dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Pahing sebesar 9. Dalam Primbon Jawa, weton ini dikenal mempunyai kemauan kuat serta daya juang yang tinggi.
Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi yang murah hati, senang membantu, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Sikap terbuka tersebut membuat mereka cukup mudah diterima dalam lingkungan sosial.
Ketika mendapat perkataan atau perlakuan yang menyakitkan, Sabtu Pahing cenderung tidak buru-buru membalas. Mereka lebih memilih menenangkan diri dan memberikan maaf.
Bagi mereka, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan cara untuk menjaga ketenangan hati dan terus bergerak maju.
Sabtu Pon memiliki neptu 16, hasil perpaduan Sabtu bernilai 9 dan Pon bernilai 7. Weton ini digambarkan mempunyai ketenangan serta kematangan dalam menghadapi berbagai persoalan.
Saat menghadapi perlakuan kurang baik, mereka tidak selalu memberikan reaksi spontan. Sabtu Pon lebih suka mengambil waktu untuk memahami keadaan sebelum menentukan sikap.
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