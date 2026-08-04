Tes Ilusi Optik: Bibir Atau Daun? Ini Ungkap Orang yang Keras Kepala Atau Pemaafkah Dirimu?

Tes ilusi optik orang yang pemaaf atau keras kepala (TOI)
JawaPos.com - Gambar-gambar ini sengaja dirancang untuk “menipu” mata, sehingga apa yang pertama terlihat sering dikaitkan dengan kondisi psikologi, cara berpikir, hingga sifat emosional yang jarang disadari.
Tak heran, banyak orang mencari tes kepribadian ilusi optik terbaru di media sosial agar lebih paham diri sendiri.
Salah satunya adalah gambar “Bibir atau Daun” yang ramai dibahas karena bisa mengungkap apakah kamu orang yang keras kepala atau justru berhati pemaaf.
Tes ini pertama kali diunggah oleh Mia Yilin melalui TikTok dan langsung menarik perhatian netizen. Konsepnya mudah: cukup lihat gambar dengan pikiran tenang, lalu perhatikan apa yang pertama kali kamu lihat.
Dilansir dari Times of India, berikut adalah makna dari tes ilusi optik ini:
Jika kamu melihat daun lebih dulu
Kalau yang pertama kamu lihat adalah daun, itu artinya kamu termasuk orang yang mudah disukai banyak orang. Kamu pandai bergaul dan membangun relasi, bahkan bisa akrab dengan siapa saja.
Namun, di balik sifat supel itu, kamu sebenarnya punya masalah kepercayaan karena pernah dikecewakan di masa lalu. Kamu juga keras kepala—jika sudah punya keinginan, kamu akan memperjuangkannya sampai berhasil meski banyak yang menentang.
Jika kamu melihat bibir lebih dulu
Sebaliknya, kalau bibir adalah hal pertama yang kamu lihat, artinya kamu orang yang sensitif, peka, dan punya empati tinggi. Kamu paham betul sisi gelap kehidupan sosial, tapi tetap berusaha melihat sisi baik orang lain.
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