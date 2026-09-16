Hidup Jauh dari Keluarga, 7 Kebiasaan Ini Kerap Terbentuk pada Perantau

JawaPos.com – Merantau dan tinggal jauh dari keluarga membuat seseorang harus beradaptasi dengan lingkungan, rutinitas, serta berbagai persoalan secara lebih mandiri.

Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut dapat menjadi proses untuk membangun kemandirian dan kemampuan beradaptasi. Namun, jarak dengan keluarga juga dapat menghadirkan tantangan emosional, terutama ketika seseorang harus melewati momen penting tanpa kehadiran orang-orang terdekat.

Seiring waktu, kehidupan di tempat baru dapat membentuk kebiasaan tertentu. Mulai dari memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi hingga membangun lingkungan sosial baru, setiap orang tentu dapat merespons pengalaman merantau dengan cara yang berbeda.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh ciri perilaku yang dapat ditemukan pada orang yang tinggal jauh dari keluarga.

1. Mengandalkan Teknologi untuk Berkomunikasi Jarak membuat komunikasi menjadi bagian penting dalam mempertahankan hubungan dengan keluarga.

Video call, pesan instan, dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kabar orang-orang terdekat. Meskipun komunikasi virtual tidak sepenuhnya menggantikan pertemuan secara langsung, teknologi memungkinkan seseorang tetap terlibat dalam berbagai momen keluarga.

Kebiasaan tersebut juga membantu menjaga kedekatan emosional meski masing-masing berada di tempat berbeda.

2. Membangun Lingkaran Pertemanan di Tempat Baru Ketika jauh dari keluarga, seseorang biasanya perlu membangun hubungan sosial baru di lingkungan tempat tinggalnya.

Teman, rekan kerja, tetangga, maupun komunitas dapat menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Hubungan yang awalnya terbentuk secara sederhana dapat berkembang menjadi sumber dukungan ketika menghadapi masalah.