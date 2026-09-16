Dari Rajin Menabung hingga Takut Berutang, Ini 8 Kebiasaan karena Cemas soal Uang

JawaPos.com – Kekhawatiran mengenai uang tidak selalu terlihat dalam bentuk kecemasan yang jelas. Pada sebagian orang, rasa takut terhadap kondisi finansial justru tercermin melalui kebiasaan sehari-hari.

Mulai dari sangat berhati-hati ketika berbelanja, menghindari utang, hingga selalu berusaha memiliki dana cadangan, berbagai perilaku tersebut dapat menjadi cara seseorang mencari rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Kekhawatiran finansial juga dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan mengenai pekerjaan, pengeluaran, tabungan, bahkan hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kekhawatiran tinggi terhadap uang dan kondisi finansial.

1. Sangat Berhati-hati Saat Mengeluarkan Uang Orang yang sering mencemaskan kondisi finansial biasanya memiliki perhatian besar terhadap setiap pengeluaran.

Mereka dapat membandingkan harga dari beberapa tempat sebelum membeli sesuatu, memilih memasak sendiri daripada makan di luar, atau berpikir berulang kali sebelum mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang sifatnya tidak wajib.

Kebiasaan berhemat tentu dapat membantu menjaga kondisi keuangan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan hingga membuat seseorang selalu merasa bersalah ketika menikmati hasil kerja kerasnya, diperlukan keseimbangan.

2. Sangat Menghindari Utang Bagi sebagian orang, utang menjadi sumber kekhawatiran tersendiri. Mereka cenderung membayar tagihan lebih awal dan mempertimbangkan dengan sangat hati-hati sebelum mengambil pinjaman.

Pembelian dengan nominal besar pun sering kali baru dilakukan setelah memiliki tabungan yang cukup.