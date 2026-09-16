5 Zodiak yang Selalu Terlambat, Kebiasaan Jam Karet Bikin Mereka Sulit Datang Tepat Waktu

JawaPos.com - Tepat waktu menjadi prioritas bagi beberapa zodiak. Mereka merasa lebih mudah saat harus datang ke tempat lebih awal.

Namun, ada juga orang-orang yang selalu terlambat sampai membuat orang lain kerap bertanya-tanya apakah mereka akan datang.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman thoughtcatalog pada (16/5) berikut lima zodiak yang diketahui selalu terlambat karena sulit membagi waktu secara bijak.

Gemini

Gemini kerap melakukan multitasking. Mereka memiliki jadwal yang padat dan selalu membuat planning baru. Mulai dari kelas, rapat, sampai berlibur di waktu yang berdekatan. Mereka merasa mampu melakukan semuanya dan sebagian besar memang mereka lakukan. Gemini mungkin sering terlambat, tetapi bukan berarti mereka malas ataupun membosankan.

Cancer

Cancer menghargai waktu orang lain dan takut saat harus menyakiti perasaan orang lain. Bahkan saat sudah menyediakan banyak waktu untuk bersiap, selalu ada sesuatu yang membuat mereka terlambat. Cancer tidak jarang membatalkan rencananya di menit-menit terakhir. Meskipun mereka peduli terhadap orang lain dan komitmennya, secara tidak sadar mereka terlambat karena sebenarnya enggan pergi kemanapun.

Leo

Leo merupakan salah satu zodiak yang paling percaya diri dan mudah bergaul. Mereka tidak khawatir saat dinilai orang lain karena datang terlambat. Leo ingin membuat kemunculan mereka menjadi pusat perhatian.

Libra

Libra sangat memperhatikan estetika dan penampilan. Bagi mereka, tampil menarik adalah hal penting. Mereka bisa menjadi cukup perfeksionis dalam urusan bergaya. Libra juga dikenal cukup buruk saat mengambil keputusan. Mereka bahkan kesulitan menentukan pilihan sepele. Tidak heran jika mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke lokasi.

Sagittarius