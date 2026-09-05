Bukan Sekadar Bangun Pagi, Ini 8 Kebiasaan yang Membantu Orang Sukses Lebih Produktif

JawaPos.com – Cara seseorang memulai pagi ternyata dapat memengaruhi bagaimana ia menjalani keseluruhan hari. Rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang menjadi lebih fokus, teratur, dan siap menghadapi berbagai tantangan.

Psikologi banyak menyoroti pentingnya kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam membentuk pola perilaku. Karena itu, pagi hari bisa menjadi kesempatan untuk membangun suasana mental yang lebih positif sebelum berbagai tuntutan pekerjaan dan kehidupan mulai datang.

Orang yang produktif pun tidak selalu memiliki rutinitas yang rumit. Justru, sejumlah kebiasaan sederhana seperti memberi waktu untuk diri sendiri, menggerakkan tubuh, hingga menentukan prioritas dapat membantu seseorang menjalani hari dengan lebih terarah.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan kebiasaan pagi yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang ingin terus berkembang dan maju dalam kehidupan.

1. Bangun Lebih Awal untuk Memberi Waktu pada Diri Sendiri Bangun lebih awal bukan berarti harus mengurangi waktu tidur. Yang terpenting adalah menyediakan ruang yang tenang sebelum kesibukan sehari-hari dimulai.

Waktu tersebut dapat digunakan untuk berpikir, melakukan refleksi, menyusun rencana, atau sekadar menikmati suasana pagi tanpa gangguan.

Ketika seseorang tidak langsung berhadapan dengan email, pekerjaan, maupun berbagai notifikasi, pikirannya memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi tuntutan dari luar.

Kebiasaan ini dapat membantu seseorang memulai hari dengan kesadaran, bukan sekadar bereaksi terhadap berbagai hal yang muncul.

2. Menggerakkan Tubuh Setelah Bangun Aktivitas fisik di pagi hari tidak harus berupa olahraga berat. Peregangan ringan, berjalan kaki, yoga, atau bersepeda selama beberapa menit pun dapat menjadi pilihan.