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Rabbany Wanadriani
Minggu, 6 September 2026 | 05.00 WIB

Selalu Punya Cara Mendapatkan Cuan, Ini 5 Zodiak yang Disebut Berbakat Jadi Orang Sukses

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ada sebagian orang yang terlihat begitu mudah menemukan peluang untuk mendapatkan penghasilan. Ketika menghadapi persoalan finansial, mereka seolah selalu mempunyai strategi untuk mencari jalan keluar.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat yang mendukung kemampuan mereka dalam mengatur keuangan, mengejar target, mengambil keputusan, hingga membangun kesuksesan.

Meski demikian, ramalan zodiak tidak dapat menjadi ukuran pasti mengenai kekayaan atau masa depan finansial seseorang. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, kesempatan, keterampilan, dan keputusan pribadi.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang menurut astrologi disebut memiliki kecenderungan lebih mudah menghasilkan uang, mengejar cuan, dan mencapai kesuksesan.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai zodiak yang menyukai kenyamanan dan berbagai hal berkualitas. Mereka senang menikmati makanan lezat, pakaian bagus, serta lingkungan rumah yang nyaman.

Namun, kecintaan terhadap kehidupan yang nyaman tidak membuat Taurus hanya mengandalkan keberuntungan. Mereka justru dikenal memiliki etos kerja dan kesabaran untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Dalam urusan finansial, Taurus disebut cenderung berhati-hati. Mereka dapat menyusun rencana, menyisihkan uang, dan memikirkan kebutuhan masa depan sebelum mengambil keputusan.

Sifat konsisten dan tidak terburu-buru tersebut dipercaya membantu Taurus membangun kondisi finansial secara bertahap.

2. Leo

Leo merupakan zodiak yang identik dengan rasa percaya diri tinggi. Mereka tidak segan menunjukkan kemampuan dan memiliki keberanian untuk mengejar target besar.

Kemampuan tampil meyakinkan membuat Leo sering dikaitkan dengan bidang yang membutuhkan kepemimpinan, kreativitas, maupun kemampuan tampil di hadapan banyak orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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