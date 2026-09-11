Takdir Berubah Drastis! 5 Weton Ini Diramal Bangkit dari Kesulitan dan Jadi Orang Sukses

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada yang sejak kecil tumbuh dalam kondisi serba berkecukupan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai keterbatasan sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu bagian dari perhitungan karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Sejumlah ramalan dalam primbon bahkan menyebut ada weton yang dipercaya harus melewati banyak ujian pada masa awal kehidupan sebelum memperoleh kemapanan ketika dewasa.

Kesulitan tersebut diyakini dapat membentuk karakter yang lebih kuat, pekerja keras, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi persoalan. Namun, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan kearifan lokal, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal jawatulen77, terdapat lima weton yang menurut primbon Jawa disebut memiliki perjalanan hidup penuh tantangan ketika masih muda, tetapi berpeluang menikmati kemakmuran saat usia semakin matang.

Berikut lima weton yang dimaksud:

1. Senin Wage Senin Wage mempunyai neptu 8 dan dalam perhitungan primbon dikaitkan dengan pangarasan Wasesa Segara. Pemilik weton ini digambarkan memiliki karakter berani dan berkemauan kuat, meski terkadang emosinya mudah terpancing.

Di sisi lain, mereka dipercaya mempunyai sifat yang cukup rendah hati. Pujian tidak mudah membuatnya tinggi hati, sementara hinaan juga tidak selalu membuat mereka menyimpan dendam.

Menurut ramalan primbon, sebagian pemilik Senin Wage menjalani masa kecil dalam kondisi sederhana. Berbagai keterbatasan yang dialami sejak dini justru dipercaya menjadi tempaan untuk membangun mental yang lebih kuat.

Memasuki usia matang, terutama sekitar 40 tahun, kehidupan mereka diramalkan mulai mengalami perubahan. Kerja keras dan keteguhan yang telah dibangun sejak muda disebut dapat mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.