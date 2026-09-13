Ternyata Bukan Karena Pelupa, 8 Ciri Ini Bisa Berkaitan dengan Sulit Mengingat Wajah

ciri kepribadian orang yang sulit mengingat wajah menurut psikologi./ Freepik/ freepik
JawaPos.com – Kemampuan mengenali wajah setiap orang ternyata tidak selalu sama. Ada orang yang dengan mudah mengingat wajah seseorang meski baru bertemu sekali, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenalinya kembali.
Kesulitan mengenali wajah tidak selalu berarti seseorang memiliki daya ingat yang buruk. Kemampuan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana otak menerima, memperhatikan, dan menyimpan informasi sosial.
Dalam beberapa kajian, karakter sosial dan pola kognitif tertentu turut dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengenali identitas melalui wajah.
Namun, ciri-ciri tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat diagnosis. Kesulitan mengenali wajah yang cukup berat dan menetap juga dapat berkaitan dengan kondisi tertentu seperti prosopagnosia, sehingga diperlukan penilaian profesional untuk memastikannya.
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Dilansir dari Geediting.com, berikut sejumlah karakteristik yang dapat ditemukan pada orang yang mengalami kesulitan mengingat atau mengenali wajah.
Orang yang sulit mengenali wajah mungkin menjadi lebih berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain.
Mereka dapat merasa khawatir salah menyapa, keliru mengenali seseorang, atau tidak mengetahui apakah pernah bertemu sebelumnya.
Pengalaman tersebut bisa membuat seseorang lebih sering mencari petunjuk lain, seperti suara, gaya berpakaian, cara berjalan, atau lokasi pertemuan.
Kewaspadaan semacam ini dapat muncul sebagai respons terhadap pengalaman berulang ketika seseorang kesulitan mengenali orang berdasarkan wajah.
Kesulitan mengenali wajah terkadang membuat interaksi dalam kelompok besar terasa lebih menantang.
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