7 Ciri Kepribadian Positif yang Membuat Seseorang Dipandang Berkualitas

JawaPos.com – Kepribadian seseorang tidak hanya terlihat dari pencapaian, jabatan, penampilan, atau seberapa banyak orang yang mengenalnya.

Kualitas diri justru sering tercermin melalui cara seseorang menghadapi masalah, memperlakukan orang lain, mengendalikan emosi, serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang yang berkualitas juga tidak berarti harus selalu sempurna. Mereka tetap memiliki kekurangan, tetapi mampu mengenali kelemahan tersebut dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Dalam psikologi, sejumlah karakter positif seperti empati, kemampuan mengelola emosi, ketahanan menghadapi tekanan, serta keterbukaan terhadap perspektif baru dapat menjadi bagian dari kualitas pribadi seseorang.

Baca Juga:10 Alasan Orang Tak Bisa Berhenti Mengomentari Perilaku Bermasalah Orang Lain Menurut Psikologi

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah tanda yang dapat menggambarkan seseorang memiliki kepribadian yang matang dan berkualitas. Berikut tujuh di antaranya:

1. Mampu menjadi diri sendiri Salah satu tanda kepribadian yang sehat adalah kemampuan untuk bersikap autentik.

Orang yang autentik tidak terus-menerus mengubah dirinya hanya demi mendapatkan pengakuan atau memenuhi ekspektasi orang lain.

Mereka memahami kelebihan sekaligus kekurangan yang dimiliki. Ketika melakukan kesalahan, mereka tidak ragu mengakuinya dan berusaha memperbaikinya.

Menjadi diri sendiri juga bukan berarti mengabaikan orang lain. Sebaliknya, seseorang tetap dapat menghargai lingkungan tanpa harus kehilangan prinsip dan identitas pribadinya.