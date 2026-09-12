Bentuk Mata Bisa Ungkap Sifat Tersembunyi? Kenali 6 Jenisnya di Sini

ilustrasi bentuk mata. (Sumber foto: Minds Journal)
JawaPos.com – Mata tidak hanya menjadi salah satu bagian wajah yang memiliki bentuk beragam, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter seseorang.
Dalam sejumlah tes kepribadian populer, bentuk mata dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai sifat, cara seseorang menghadapi masalah, hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan.
Meski bukan metode ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang, pembahasan mengenai bentuk mata cukup menarik untuk dijadikan hiburan. Anda dapat mencocokkan bentuk mata dengan enam kategori berikut.
Dilansir dari Minds Journal, terdapat enam bentuk mata yang dikaitkan dengan karakter dan kepribadian tertentu. Coba perhatikan, bentuk mata Anda termasuk yang mana?
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Pemilik upturned eyes digambarkan sebagai pribadi yang optimistis dan memiliki energi positif. Mereka cenderung mampu melihat sisi baik dari berbagai keadaan, termasuk ketika sedang menghadapi situasi yang kurang menyenangkan.
Sikap terbuka juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan bentuk mata ini. Mereka disebut mudah menunjukkan antusiasme dan cukup ramah ketika berinteraksi dengan orang lain.
Rasa ingin tahu yang tinggi juga membuat pemilik upturned eyes senang mencoba pengalaman baru. Mereka seolah selalu memiliki keinginan untuk menjelajahi sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Berbeda dengan sebelumnya, downturned eyes sering dikaitkan dengan pribadi yang lebih sulit ditebak.
Pemilik bentuk mata ini dapat memberikan kesan serius atau pendiam ketika pertama kali ditemui. Namun, kesan tersebut tidak selalu berarti mereka tidak ramah.
Mereka justru digambarkan mempunyai kemampuan mengamati sesuatu secara mendalam. Ketika menghadapi persoalan, pemilik downturned eyes disebut cenderung berusaha mencari akar masalah dan menganalisisnya secara teliti.
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