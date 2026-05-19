Ingin Tahu Apa yang Dikatakan Buah Favorit Tentang Diri Anda? Silakan Pilih Salah Satu: Mangga, Leci, atau Semangka?



JawaPos.com - Tes kepribadian pilihan gambar kali ini cukup mudah. Dari ketiga buah ini, yaitu mangga, leci, atau semangka, mana yang menjadi buah favorit Anda?



Jawab dengan jujur, karena pilihan Anda dinilai mampu mengungkap kekuatan alami dalam diri Anda.



Dilansir JawaPos.com dari jagranjosh pada Selasa (19/5), berikut ini arti dibalik masing-masing buah favorit pilihan Anda, baik itu mangga, leci, atau semangka.



1. Mangga



Memilih mangga sebagai buah favorit tandanya Anda memiliki kemampuan alami untuk memimpin dan menciptakan suasana aman, saling percaya, serta nyaman diantara orang lain.



Anda begitu bersemangat, sangat menikmati tantangan, dan tidak takut mengekspresikan diri sebagai pribadi yang unik dibandingkan orang-orang sekitar Anda.



2. Leci



Memilih leci daripada buah lainnya sebagai favorit menandakan Anda orang yang baik dan berkarakter kuat. Anda kreatif, intuitif, dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang sekitar Anda.



Anda juga memiliki kemampuan alami merasakan perasaan orang lain. Jadi, Anda rela memberikan bantuan disaat Anda dibutuhkan. Semangat pengasuhan yang Anda miliki ini menciptakan rasa hangat sekaligus aman bagi siapa saja yang berada di dekat Anda.



Anda memperlakukan setiap orang yang Anda kenal dengan hormat, karena Anda ingin menciptakan kedamaian, cinta, dan harmoni dalam setiap hubungan yang Anda jalin.



3. Semangka



Terakhir, jika Anda memilih semangka sebagai buah favorit, maka Anda kreatif secara alami.



Anda imajinatif, menyenangkan, dan mampu menghasilkan banyak ide baru. Anda juga optimis, sehingga orang-orang sekitar Anda senang menghabiskan waktu dan sangat menikmati kebersamaan dengan Anda.



Cara pandang Anda unik dan dapat mengembangkan solusi yang sangat berbeda untuk tiap masalah.***