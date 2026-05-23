Bukan Tebak-tebakan, 6 Bentuk Mata Ini Bisa Ungkap Kepribadian Seseorang

ilustrasi bentuk mata. (Sumber foto: Minds Journal)

JawaPos.com – Manusia memiliki berbagai bentuk mata yang berbeda-beda, dan hal ini kerap dikaitkan dengan karakter atau kepribadian seseorang.

Bentuk mata dipercaya dapat mencerminkan sifat serta sisi kepribadian tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh pemiliknya.

Dilansir dari Minds Journal, terdapat enam ilustrasi bentuk mata yang dapat menunjukkan gambaran kepribadian seseorang. Simak dan perhatikan, nomor berapa yang paling mirip dengan bentuk mata Anda.

1. Upturned eyes

Anda berkepribadian optimis dan ceria, mampu mencerahkan hari-hari paling suram sekalipun.

Lalu, Anda berpikiran terbuka, memiliki rasa antusiasme yang menular, dan ramah sehingga mampu menarik perhatian orang-orang sekitar.

Pemilik bentuk mata ini juga memancarkan ketertarikan dan keingintahuan abadi, seolah-olah Anda menyimpan rahasia untuk membuka petualangan terbesar dalam hidup.

2. Downturned eyes

Anda dikenal penuh teka-teki, misterius, dan membuat orang lain bertanya-tanya tentang apa yang Anda pikirkan.

Meskipun memberi kesan serius atau pendiam, namun bukan berarti Anda tidak ramah.

Anda memiliki kemampuan untuk menyelidiki inti permasalahan apa pun, menganalisis situasi dengan ketepatan.

3. Round eyes