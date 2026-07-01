Tes Kepribadian Ilusi Optik, Apa yang Kamu Lihat Ungkap Kekuatan dan Kelemahan Tersembunyi Menurut Psikologi

JawaPos.com – Tes kepribadian berbasis ilusi optik menjadi cara menarik untuk mengenal sisi tersembunyi dari diri sendiri.

Psikologi menjelaskan bahwa apa yang pertama kali ditangkap mata sering mencerminkan pola pikir bawah sadar seseorang.

Memahami kekuatan dan kelemahan diri secara objektif memang sulit, namun visualisasi sederhana bisa membantu mengungkapnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut penjelasan tentang gambaran kepribadian berdasarkan objek pertama yang terlihat dalam ilusi optik ini.

1. Jika yang pertama terlihat adalah wajah pria

Kekuatan tersembunyi orang ini terletak pada kemampuan bersikap objektif bahkan dalam situasi yang penuh tekanan.

Ketika orang lain panik dan kewalahan menghadapi krisis, mereka mampu menenangkan diri dan menangani masalah dengan tenang.