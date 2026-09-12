Tak Selalu Terlihat Jelas, 9 Perilaku Ini Bisa Menandakan Seseorang Punya Ego Tinggi

seseorang yang sangat egois (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Mementingkan kebutuhan diri sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang memiliki kepentingan, batasan, dan kebutuhan yang memang perlu diperhatikan.
Namun, persoalan dapat muncul ketika kepentingan pribadi selalu ditempatkan di atas kebutuhan orang lain. Sikap tersebut dapat membuat seseorang terlihat terlalu egois dan berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan sosial, keluarga, maupun pekerjaan.
Egoisme juga tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang terang-terangan. Terkadang, kecenderungan tersebut justru terlihat melalui kebiasaan kecil dalam berkomunikasi, mengambil keputusan, hingga memperlakukan orang lain.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki kecenderungan sangat egois.
Berikut sembilan perilaku yang dimaksud:
Orang yang sangat egois cenderung ingin dirinya menjadi bagian utama dalam berbagai situasi. Ketika berada dalam percakapan atau lingkungan sosial, mereka dapat berusaha mengarahkan perhatian kembali kepada dirinya.
Bahkan, ketika orang lain sedang membagikan kabar baik, pembicaraan terkadang kembali diarahkan pada pengalaman atau pencapaian mereka sendiri.
Kebutuhan untuk terus mendapatkan perhatian dapat menunjukkan bahwa pengakuan dari lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka.
Salah satu perilaku yang cukup mudah terlihat adalah rendahnya perhatian terhadap dampak emosional dari tindakan mereka.
Alih-alih mendengarkan atau mencoba memahami sudut pandang orang lain, mereka bisa lebih sibuk menjelaskan apa yang dirasakan atau dibutuhkan dirinya sendiri.
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Jawa Pos
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