Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Anda Tampak Lebih Tua

ilustrasi orang yang sedang becermin. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, gaya hidup yang kurang sehat dapat membuat tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat dari seharusnya.
Kerutan dan garis halus memang menjadi bagian dari proses tersebut. Akan tetapi, tubuh yang mudah lelah, kulit tampak kusam, rambut menipis, hingga menurunnya kemampuan berkonsentrasi juga dapat menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan perhatian lebih.
Faktor genetik memang berpengaruh terhadap proses penuaan. Meski begitu, sejumlah kebiasaan sehari-hari juga dapat menentukan seberapa cepat perubahan tersebut terlihat.
Dilansir dari English Jagran, berikut delapan kebiasaan yang sebaiknya diperhatikan karena dapat membuat seseorang tampak lebih tua dari usia sebenarnya.
Paparan sinar matahari merupakan salah satu faktor lingkungan yang berkontribusi besar terhadap penuaan kulit. Terlalu sering terpapar sinar ultraviolet tanpa perlindungan dapat mempercepat munculnya noda, garis halus, dan perubahan tekstur kulit.
Karena itu, penggunaan sunscreen sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas harian, terutama ketika banyak beraktivitas di luar ruangan.
Tidur memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan pemulihan. Kebiasaan tidur terlalu sedikit, terlalu banyak, atau memiliki jadwal tidur yang tidak konsisten dapat membuat tubuh terasa kurang bugar.
Dampaknya juga dapat terlihat pada penampilan, seperti wajah kusam dan mata tampak lelah. Dalam jangka panjang, pola tidur yang buruk juga dapat memengaruhi fungsi kognitif.
Membuat jadwal tidur yang teratur dan mengurangi paparan layar menjelang waktu tidur dapat membantu menciptakan kebiasaan istirahat yang lebih baik.
Makanan dan minuman tinggi gula sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Selain berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan, pola makan tinggi gula juga dapat mendukung proses peradangan dalam tubuh.
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Jawa Pos
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