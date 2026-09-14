5 Kebiasaan yang Bisa Membantu Kulit Tubuh Tetap Lembap dan Sehat, Apa Saja?

Ilustrasi menjaga kelembaban kulit (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Kulit yang terasa kering dan kehilangan kelembapan tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat membuat kulit tampak lebih kasar dan rentan mengalami berbagai masalah.
Berkurangnya kelembapan kulit dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah dehidrasi. Faktor usia juga turut berperan karena produksi minyak alami pada kulit cenderung mengalami penurunan seiring bertambahnya usia.
Selain itu, kandungan ceramide pada lapisan terluar kulit juga dapat berkurang. Padahal, ceramide memiliki peran dalam membantu mempertahankan kelembapan serta menjaga fungsi pelindung kulit.
Ketika lapisan pelindung kulit terganggu, kulit dapat menjadi lebih mudah kering dan sensitif terhadap berbagai faktor dari lingkungan.
Karena itu, menjaga kelembapan kulit perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.
Dilansir dari Halodoc dan Hello Sehat, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kelembapan kulit tubuh. Berikut di antaranya:
Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat berpengaruh terhadap kondisi tubuh, termasuk hidrasi. Karena itu, membatasi atau menghindari konsumsi alkohol dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga kondisi tubuh dan kulit.
Kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung lebih mampu mempertahankan fungsi pelindungnya. Selain menjaga pola minum, kebiasaan hidup sehat secara keseluruhan juga penting untuk mendukung kesehatan kulit.
Mandi memang penting untuk menjaga kebersihan tubuh, tetapi terlalu lama terkena air, terutama air panas, justru dapat membuat kulit semakin kering.
Paparan air dalam waktu lama dapat mengurangi minyak alami yang membantu menjaga permukaan kulit tetap terlindungi.
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Jawa Pos
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