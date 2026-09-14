Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 19.40 WIB

5 Kebiasaan yang Bisa Membantu Kulit Tubuh Tetap Lembap dan Sehat, Apa Saja?

Ilustrasi menjaga kelembaban kulit (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi menjaga kelembaban kulit (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Kulit yang terasa kering dan kehilangan kelembapan tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat membuat kulit tampak lebih kasar dan rentan mengalami berbagai masalah.

Berkurangnya kelembapan kulit dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah dehidrasi. Faktor usia juga turut berperan karena produksi minyak alami pada kulit cenderung mengalami penurunan seiring bertambahnya usia.

Selain itu, kandungan ceramide pada lapisan terluar kulit juga dapat berkurang. Padahal, ceramide memiliki peran dalam membantu mempertahankan kelembapan serta menjaga fungsi pelindung kulit.

Ketika lapisan pelindung kulit terganggu, kulit dapat menjadi lebih mudah kering dan sensitif terhadap berbagai faktor dari lingkungan.

Karena itu, menjaga kelembapan kulit perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari Halodoc dan Hello Sehat, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kelembapan kulit tubuh. Berikut di antaranya:

1. Batasi Konsumsi Alkohol

Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat berpengaruh terhadap kondisi tubuh, termasuk hidrasi. Karena itu, membatasi atau menghindari konsumsi alkohol dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga kondisi tubuh dan kulit.

Kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung lebih mampu mempertahankan fungsi pelindungnya. Selain menjaga pola minum, kebiasaan hidup sehat secara keseluruhan juga penting untuk mendukung kesehatan kulit.

2. Jangan Terlalu Lama Berendam atau Mandi

Mandi memang penting untuk menjaga kebersihan tubuh, tetapi terlalu lama terkena air, terutama air panas, justru dapat membuat kulit semakin kering.

Paparan air dalam waktu lama dapat mengurangi minyak alami yang membantu menjaga permukaan kulit tetap terlindungi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Kebiasaan Sehari-hari Orang yang Benar-Benar Percaya Diri, Apa Sajakah? - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Sehari-hari Orang yang Benar-Benar Percaya Diri, Apa Sajakah?

Senin, 14 September 2026 | 16.53 WIB

11 Kebiasaan Sepulang Sekolah yang Dulu Terlihat Sederhana, Namun Diam-Diam Membentuk Anak-Anak - Image
Parenting

11 Kebiasaan Sepulang Sekolah yang Dulu Terlihat Sederhana, Namun Diam-Diam Membentuk Anak-Anak

Senin, 14 September 2026 | 16.40 WIB

Jika Kamu Ingin Konsisten Membentuk Kebiasaan Baru, Lakukan 6 Cara Efektif Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Kamu Ingin Konsisten Membentuk Kebiasaan Baru, Lakukan 6 Cara Efektif Ini Menurut Psikologi

Senin, 14 September 2026 | 12.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore