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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 01.58 WIB

Berani Ambil Peluang, 5 Shio Ini Diprediksi Mampu Mengubah Hidup dan Meraih Kekayaan

shio yang berani mandiri dan berdikari hingga akhirnya kaya dan banyak rezeki - Image

shio yang berani mandiri dan berdikari hingga akhirnya kaya dan banyak rezeki

JawaPos.com – Menjalani hidup secara mandiri memang membutuhkan keberanian. Seseorang harus mampu mengambil keputusan sendiri, menghadapi risiko, sekaligus mencari cara agar kehidupannya terus berkembang.

Dalam ramalan shio, terdapat beberapa kelompok yang disebut memiliki karakter kuat untuk membangun kehidupan secara mandiri. Mereka tidak mudah bergantung kepada orang lain dan cenderung berani mengambil kesempatan ketika melihat peluang.

Kemandirian tersebut kemudian dipercaya dapat menjadi modal untuk meningkatkan kondisi finansial. Dengan kerja keras, keberanian, serta kemampuan membaca peluang, mereka disebut berpotensi mengubah kehidupan sederhana menjadi lebih mapan.

Namun, keberanian mengambil risiko tetap perlu disertai perhitungan agar keputusan finansial tidak justru menjadi bumerang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat ramalan mengenai lima shio yang disebut mempunyai potensi untuk berkembang secara mandiri hingga mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai pribadi yang berani, penuh energi, dan tidak mudah gentar ketika menghadapi tantangan. Karakter tersebut membuat mereka cukup berani mencoba sesuatu yang baru, termasuk dalam urusan bisnis dan investasi.

Mereka juga mempunyai kemampuan memimpin dan berkomunikasi yang dapat membantu membangun jaringan. Relasi yang luas berpotensi menghadirkan kerja sama atau kesempatan baru yang memberikan keuntungan.

Dalam ramalan tersebut, beberapa tahun kelahiran yang disebut memiliki karakter ini antara lain 1974 elemen kayu, 1986 elemen api, 1998 elemen tanah, dan 2010 elemen logam.

Meski keberanian menjadi keunggulan, Shio Macan tetap perlu menghindari keputusan yang terlalu gegabah. Jika keberanian dikombinasikan dengan perencanaan yang matang, peluang mencapai kemandirian finansial disebut semakin terbuka.

2. Shio Naga

Shio Naga kerap dikaitkan dengan rasa percaya diri tinggi dan kemampuan melihat peluang yang belum tentu disadari orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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