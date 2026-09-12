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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 12 September 2026 | 22.27 WIB

Bukan Selalu Karena Sedih, 7 Hal Ini Bisa Memicu Tangisan Secara Tiba-Tiba

ilustrasi orang yang menangis. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang menangis. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernahkah Anda tiba-tiba menangis meski tidak sedang mengalami kejadian menyedihkan? Kondisi seperti ini mungkin terasa membingungkan, terlebih ketika seseorang sendiri tidak memahami apa yang sebenarnya memicu air matanya.

Pada dasarnya, menangis merupakan salah satu cara tubuh mengekspresikan emosi. Pemicu tangisan tidak selalu mudah dikenali karena bisa berasal dari kondisi yang sedang dialami, tekanan yang menumpuk, perubahan dalam tubuh, maupun masalah kesehatan tertentu.

Dengan kata lain, air mata yang muncul secara spontan bukan berarti benar-benar tidak memiliki penyebab. Bisa saja ada faktor tertentu yang belum disadari atau belum dapat diidentifikasi.

Dilansir dari Verywell Health, terdapat sejumlah kondisi yang dapat membuat seseorang lebih mudah menangis secara tiba-tiba. Berikut beberapa di antaranya.

1. Depresi

Depresi tidak selalu ditandai dengan kesedihan yang terlihat jelas. Kondisi ini juga dapat membuat seseorang merasa kosong, kehilangan harapan, kelelahan, atau mengalami perubahan suasana hati dalam waktu yang cukup lama.

Tekanan emosional yang berlangsung terus-menerus dapat membuat seseorang lebih mudah meneteskan air mata, bahkan ketika pemicunya tidak langsung terlihat.

Jika perasaan sedih atau hampa berlangsung berkepanjangan dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya jangan mengabaikannya.

2. Kecemasan

Rasa cemas yang berlebihan juga dapat membuat seseorang lebih mudah menangis. Kekhawatiran yang terus muncul, rasa takut, hingga kepanikan dapat menguras energi mental.

Ketika beban tersebut terasa terlalu berat, tubuh bisa memberikan respons emosional berupa tangisan. Bahkan, seseorang mungkin menangis karena persoalan yang sebenarnya terlihat sederhana bagi orang lain.

Kecemasan juga dapat disertai berbagai gejala lain, sehingga penting memperhatikan kondisi secara keseluruhan, bukan hanya tangisannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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