10 Cara Temukan Kebahagiaan bagi Orang yang Memiliki Segalanya Tapi Tetap Sedih Menurut Psikologi

Cara temukan kebahagiaan orang yang punya segalanya tapi merasa sedih menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa memiliki karier mapan atau keluarga yang bahagia tidak selalu menjamin kebahagiaan batin seseorang.
Sebagian orang tetap merasa kosong meski telah mencapai berbagai hal yang selama ini diinginkannya.
Perasaan ini sering membuat seseorang bertanya-tanya mengapa dirinya masih merasa sedih di tengah pencapaian yang ada.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (15/8), berikut sepuluh cara yang membantu orang yang memiliki segalanya namun tetap merasa sedih menemukan kebahagiaan sesungguhnya.
1. Memikirkan ulang makna merawat diri sendiri
Perawatan diri yang sesungguhnya tidak selalu bisa dibeli dengan uang atau hadiah tertentu.
Seseorang membutuhkan pergeseran cara pandang untuk mendukung fase kepuasan dan tujuan hidup selanjutnya.
Perawatan diri sederhana seperti pijat atau bersantai sesaat tidak cukup mengembalikan rasa bahagia sepenuhnya.
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Jawa Pos
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