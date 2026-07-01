5 Alasan Psikologis Seseorang Sulit Menangis Walau Sangat Sedih, Bukan Sekadar Tidak Punya Empati

JawaPos.com — Menangis sering dianggap sebagai respons alami ketika seseorang menghadapi kesedihan, kehilangan, atau tekanan emosional. Namun, tidak semua orang mampu mengeluarkan air mata, bahkan saat mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan.

Kondisi ini kerap memunculkan anggapan bahwa mereka tidak memiliki empati atau tidak cukup peduli terhadap keadaan di sekitarnya.

Padahal, dari sudut pandang psikologi, sulit menangis bukan berarti seseorang tidak memiliki emosi. Banyak orang tetap merasakan kesedihan, tekanan, bahkan sesak di dada, tetapi tubuh mereka seolah tidak mampu melepaskan emosi tersebut melalui tangisan.

Kemampuan menangis juga bukan ukuran kekuatan maupun kelemahan seseorang. Menangis merupakan respons biologis yang membantu tubuh melepaskan tekanan emosional. Ketika mekanisme itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, biasanya terdapat faktor psikologis yang lebih dalam daripada sekadar menahan perasaan.

Dilansir dari YouTube Psych2Go, Rabu (1/7), terdapat sejumlah alasan psikologis yang dapat membuat seseorang merasa ingin menangis, tetapi air matanya tak kunjung keluar. Berikut penjelasannya.

1. Terbiasa Menekan Emosi Sejak Kecil

Penyebab yang paling umum adalah pola pengasuhan dan lingkungan yang membentuk kebiasaan menahan tangisan sejak masa kanak-kanak.

Sebagian orang tumbuh dengan pesan bahwa menangis adalah tanda kelemahan sehingga mereka belajar menyembunyikan emosi, baik secara sadar maupun tidak.

Seiring waktu, otak membentuk kebiasaan untuk menghambat respons tersebut. Kesedihan tetap dirasakan, tetapi ekspresinya terkunci sehingga air mata sulit keluar. Akibatnya, seseorang tampak tenang dari luar meski sebenarnya sedang mengalami pergolakan batin.