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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.48 WIB

Anak Sedih karena Tidak Diundang ke Pesta Ulang Tahun Temannya? Lakukan 8 Hal Ini Menurut Psikologi

anak yang sedih karena tidak diundang ke pesta ulang tahun./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

anak yang sedih karena tidak diundang ke pesta ulang tahun./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Melihat anak pulang sekolah dengan wajah murung karena mengetahui teman-temannya diundang ke pesta ulang tahun sementara dirinya tidak, tentu bisa membuat hati orang tua ikut sedih.

Bagi orang dewasa, tidak diundang ke sebuah pesta mungkin terlihat seperti hal kecil. Kita bisa berpikir, “Tidak apa-apa, kan masih banyak teman lain.” Namun bagi seorang anak, pengalaman seperti ini dapat terasa jauh lebih besar. Mereka mungkin merasa ditolak, tidak disukai, berbeda dari teman-temannya, atau bahkan bertanya-tanya, “Memangnya aku tidak cukup baik untuk menjadi teman mereka?”

Pada usia ketika pertemanan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, pengalaman tidak dilibatkan dapat terasa sangat menyakitkan.

Namun, orang tua tidak perlu langsung panik atau buru-buru mencari siapa yang salah. Justru, momen seperti ini bisa menjadi kesempatan berharga untuk mengajarkan anak tentang emosi, hubungan sosial, harga diri, dan cara menghadapi kekecewaan.

Menurut prinsip-prinsip psikologi perkembangan dan pengasuhan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua ketika anak mengalami situasi seperti ini.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat 8 hal yang bisa Anda lakukan ketika anak sedih karena tidak diundang ke pesta ulang tahun temannya.

1. Jangan langsung mengatakan, “Ah, itu kan cuma pesta”

Ini mungkin respons pertama yang muncul secara spontan.

“Jangan dipikirkan.”

“Cuma pesta ulang tahun.”

Editor: Hanny Suwindari
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