Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 12 September 2026 | 21.30 WIB

7 Kebiasaan Pria Kecanduan Validasi yang Sering Dilakukan Diam-diam Menurut Psikologi

Kebiasaan pria kecanduan validasi yang sering dilakukan diam-diam menurut psikologi / foto : Magnific/ 8photo - Image

Kebiasaan pria kecanduan validasi yang sering dilakukan diam-diam menurut psikologi / foto : Magnific/ 8photo

JawaPos.com - Kecanduan validasi tercermin dari kebiasaan tersembunyi yang sering dilakukan pria untuk mendapat pengakuan dari wanita.

Kebutuhan mendapat pengakuan dari orang sekitar sebenarnya wajar, namun bisa berubah menjadi kebiasaan yang tidak sehat.

Sebagian pria bahkan rela melakukan berbagai cara demi mendapat dukungan dari wanita yang bahkan tidak dikenalnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (12/9), berikut tujuh kebiasaan psikologi kecanduan validasi yang biasa dilakukan pria secara diam-diam tanpa disadari orang sekitarnya.

1. Mengunggah konten demi mendapat perhatian

Mengunggah foto atau pencapaian pribadi di media sosial bisa memiliki niat yang berbeda-beda.

Sebagian orang mengunggah tanpa memikirkan dampaknya, sementara lainnya sengaja mencari perhatian dari pengikutnya.

Kebiasaan mencari pengakuan lewat media sosial memang umum, namun bisa berubah menjadi kebiasaan tidak sehat.

Terus-menerus mengunggah demi mendapat pujian dari wanita yang tidak dikenal menunjukkan ketergantungan validasi berlebihan.

2. Berusaha keras memancing pujian dari orang lain

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
10 Kebiasaan Sederhana yang Menjadikan Seseorang Lebih Percaya Diri Secara Alami - Image
Lifestyle

10 Kebiasaan Sederhana yang Menjadikan Seseorang Lebih Percaya Diri Secara Alami

Sabtu, 12 September 2026 | 05.30 WIB

7 Kebiasaan Sederhana dari Orang-Orang yang Mampu Percaya Diri Tanpa Usaha - Image
Lifestyle

7 Kebiasaan Sederhana dari Orang-Orang yang Mampu Percaya Diri Tanpa Usaha

Sabtu, 12 September 2026 | 05.27 WIB

8 Aktivitas yang Dilakukan Seseorang untuk Menghasilkan Banyak Uang Tanpa Kerja Keras di Pagi Hari - Image
Lifestyle

8 Aktivitas yang Dilakukan Seseorang untuk Menghasilkan Banyak Uang Tanpa Kerja Keras di Pagi Hari

Sabtu, 12 September 2026 | 03.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore