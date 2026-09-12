7 Kebiasaan Pria Kecanduan Validasi yang Sering Dilakukan Diam-diam Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kecanduan validasi tercermin dari kebiasaan tersembunyi yang sering dilakukan pria untuk mendapat pengakuan dari wanita.

Kebutuhan mendapat pengakuan dari orang sekitar sebenarnya wajar, namun bisa berubah menjadi kebiasaan yang tidak sehat.

Sebagian pria bahkan rela melakukan berbagai cara demi mendapat dukungan dari wanita yang bahkan tidak dikenalnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (12/9), berikut tujuh kebiasaan psikologi kecanduan validasi yang biasa dilakukan pria secara diam-diam tanpa disadari orang sekitarnya.

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1. Mengunggah konten demi mendapat perhatian

Mengunggah foto atau pencapaian pribadi di media sosial bisa memiliki niat yang berbeda-beda.

Sebagian orang mengunggah tanpa memikirkan dampaknya, sementara lainnya sengaja mencari perhatian dari pengikutnya.

Kebiasaan mencari pengakuan lewat media sosial memang umum, namun bisa berubah menjadi kebiasaan tidak sehat.

Terus-menerus mengunggah demi mendapat pujian dari wanita yang tidak dikenal menunjukkan ketergantungan validasi berlebihan.