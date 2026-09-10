Berani dan Percaya Diri, 5 Shio Ini Konon Punya Jalan Sukses Lebih Terbuka

JawaPos.com – Kesuksesan dalam kehidupan tidak selalu datang dengan cara yang sama. Ada orang yang mencapainya melalui kerja keras, ada pula yang terbantu oleh keberanian mengambil peluang dan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio kerap digambarkan memiliki karakter percaya diri, berani menghadapi tantangan, serta tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan. Sifat tersebut dipercaya dapat menjadi modal penting untuk membuka jalan menuju keberhasilan.

Meski ramalan shio tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan, karakter yang dikaitkan dengannya dapat menjadi gambaran menarik tentang pola kepribadian seseorang.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi dan disebut berpeluang lebih mudah menarik kesuksesan.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang aktif mengejar apa yang diinginkannya. Mereka tidak terbiasa hanya menunggu kesempatan datang, tetapi cenderung berusaha menciptakan peluang sendiri.

Ketika menghadapi masalah, mereka biasanya berusaha mencari jalan keluar dan tidak gampang berhenti di tengah perjalanan. Keyakinan terhadap kemampuan diri membuat mereka lebih berani mengambil tindakan.

Dalam urusan pekerjaan maupun kehidupan pribadi, keberanian tersebut dapat membantu Shio Tikus melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

2. Shio Macan Shio Macan sering dikaitkan dengan karakter berani, penuh energi, dan memiliki kepercayaan diri kuat. Mereka tidak terlalu takut menjadi pusat perhatian dan cenderung nyaman menunjukkan kemampuan yang dimiliki.

Kepribadian yang terbuka membuat mereka mudah membangun hubungan dengan orang lain. Ditambah keberanian dalam mengambil keputusan, Shio Macan dianggap memiliki modal untuk mengejar target besar.