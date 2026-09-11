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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 20.23 WIB

7 Ucapan Pencinta Hewan yang Lebih Nyaman Bersama Kucing dan Anjing Menurut Psikologi

Ucapan pencinta hewan yang lebih nyaman bersama kucing dan anjing menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ucapan pencinta hewan yang lebih nyaman bersama kucing dan anjing menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com - Pencinta hewan sering tercermin dari ucapan sehari-hari yang menunjukkan kedekatan lebih dengan hewan dibanding manusia.

Hewan peliharaan memberikan dukungan emosional dan kasih sayang tanpa syarat yang membuat sebagian orang lebih menyukainya.

Kedekatan ini sering terlihat dari kalimat yang mereka ucapkan tanpa sadar dalam percakapan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (11/9), berikut tujuh ucapan psikologi pencinta hewan yang biasa terlontar dari orang yang lebih nyaman bersama kucing dan anjing.

1. Menyebut hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga

Anggota keluarga dan hewan peliharaan sama-sama diharapkan hadir dan mendukung kehidupan seseorang.

Namun bagi sebagian orang, hewan peliharaan benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga pilihannya sendiri.

Mereka bahkan menganggap hewan peliharaan seperti anak kandungnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Kedekatan ini muncul dari rasa saling peduli dan kebahagiaan yang jarang mereka temukan bersama manusia.

2. Memilih pulang lebih awal demi memberi makan hewan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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