7 Alasan Mengapa Klub Buku Bermanfaat bagi Kesehatan Mental Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang tergabung dalam klub buku / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Membaca buku sering dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan sendirian. Kita duduk dengan buku di tangan, memasuki dunia yang dibangun oleh penulis, lalu menghabiskan waktu dalam keheningan. Namun, pengalaman membaca ternyata tidak harus berhenti pada hubungan antara seseorang dan sebuah buku.

Ketika membaca dilakukan bersama orang lain melalui klub buku, aktivitas tersebut dapat berkembang menjadi pengalaman sosial yang memberikan berbagai manfaat psikologis. Klub buku bukan sekadar tempat untuk mendiskusikan alur cerita, karakter, atau gaya penulisan. Di dalamnya terdapat interaksi sosial, pertukaran perspektif, kesempatan untuk mengekspresikan pikiran, dan rasa menjadi bagian dari sebuah kelompok.



Dari sudut pandang psikologi, berbagai pengalaman tersebut berhubungan dengan beberapa faktor yang penting bagi kesehatan mental, seperti rasa memiliki, dukungan sosial, regulasi emosi, stimulasi kognitif, dan kesempatan untuk melakukan refleksi diri.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (14/9), terdapat tujuh alasan mengapa bergabung dengan klub buku dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental.



1. Klub Buku Membantu Mengurangi Rasa Kesepian



Kesepian bukan sekadar keadaan ketika seseorang tidak memiliki teman. Dalam psikologi, kesepian lebih berkaitan dengan perasaan bahwa hubungan sosial yang dimiliki tidak cukup bermakna atau tidak memenuhi kebutuhan emosional seseorang.



Seseorang dapat memiliki banyak kenalan, tetapi tetap merasa kesepian. Sebaliknya, interaksi yang relatif sederhana dengan kelompok kecil yang memiliki minat yang sama dapat memberikan rasa terhubung.



Di sinilah klub buku memiliki potensi manfaat.



Pertemuan klub buku memberikan kesempatan bagi seseorang untuk secara rutin bertemu dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap aktivitas yang sama. Ada topik yang dapat dibicarakan, pertanyaan yang dapat diajukan, dan pengalaman membaca yang dapat dibagikan.



Hal ini membuat interaksi sosial menjadi lebih mudah dimulai.



Bagi orang yang merasa canggung dalam situasi sosial, membicarakan buku juga dapat menjadi "jembatan" percakapan. Alih-alih harus memikirkan topik pembicaraan dari nol, anggota klub dapat memulai dengan pertanyaan sederhana:



"Apa pendapatmu tentang tokoh utama?"



"Menurutmu, mengapa karakter itu mengambil keputusan tersebut?"



"Bagian mana yang paling berkesan?"



Percakapan semacam ini kemudian dapat berkembang menjadi pembicaraan yang lebih personal.



Lebih jauh lagi, pertemuan yang dilakukan secara rutin dapat menciptakan sense of belonging, yaitu perasaan bahwa seseorang merupakan bagian dari suatu kelompok.



Perasaan menjadi bagian dari kelompok merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia. Ketika seseorang merasa diterima dan memiliki tempat dalam komunitas, hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Dengan demikian, manfaat klub buku bukan hanya berasal dari membaca, tetapi juga dari hubungan sosial yang terbentuk di sekitar aktivitas membaca.



2. Klub Buku Memberikan Dukungan Sosial



Dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kesehatan mental.



Ketika menghadapi masalah, seseorang biasanya tidak hanya membutuhkan solusi. Terkadang yang dibutuhkan adalah seseorang yang mau mendengarkan, memahami, atau sekadar mengatakan bahwa pengalaman tersebut dapat dimengerti.



Klub buku dapat menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan terbentuknya dukungan seperti ini.



Pada awalnya, hubungan antaranggota mungkin hanya berkaitan dengan buku. Namun, setelah bertemu secara rutin, anggota mulai mengenal satu sama lain. Mereka mengetahui preferensi, pengalaman, humor, dan terkadang masalah yang sedang dihadapi anggota lain.



Hubungan tersebut dapat berkembang menjadi persahabatan.



Misalnya, seseorang datang ke pertemuan klub buku dalam kondisi sedang mengalami minggu yang berat. Diskusi mengenai buku mungkin tidak secara langsung menyelesaikan masalahnya. Namun, kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, tertawa bersama, dan merasa diterima dapat memberikan pengalaman emosional yang positif.



Dalam psikologi, dukungan sosial dapat berperan sebagai buffer terhadap stres. Artinya, keberadaan hubungan sosial yang positif dapat membantu seseorang menghadapi tekanan dengan lebih baik.



Tentu saja, klub buku bukan pengganti psikolog, konselor, atau layanan kesehatan mental profesional. Namun, sebagai komunitas sosial, klub buku dapat menjadi salah satu sumber hubungan interpersonal yang sehat.



Yang menarik, dukungan tersebut tidak selalu harus berbentuk nasihat.



Kadang-kadang, mengetahui bahwa ada orang yang bersedia mendengarkan saja sudah memiliki nilai psikologis.



3. Membaca dan Berdiskusi Dapat Membantu Regulasi Emosi



Manusia tidak hanya mengalami emosi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan nyata. Cerita juga dapat membangkitkan berbagai emosi.



Kita dapat merasa sedih ketika membaca kisah kehilangan, marah ketika melihat ketidakadilan yang dialami karakter, bahagia ketika tokoh mendapatkan apa yang diinginkannya, atau cemas ketika menghadapi konflik dalam cerita.



Pengalaman emosional melalui cerita dapat menjadi kesempatan untuk mengenali dan membicarakan emosi.



Misalnya, setelah membaca novel tentang kehilangan, seseorang mungkin mengatakan:



"Saya merasa sangat sedih ketika membaca bagian ini."



Ketika anggota lain bertanya mengapa, ia mungkin mulai menjelaskan pengalaman atau nilai pribadi yang membuat adegan tersebut terasa relevan.



Proses seperti ini dapat mendorong emotional awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami keadaan emosional diri sendiri.



Diskusi juga memungkinkan seseorang melihat bahwa orang lain dapat memberikan respons emosional yang berbeda terhadap cerita yang sama.



Satu orang mungkin merasa marah.



Orang lain merasa sedih.



Orang ketiga justru merasa lega.



Perbedaan tersebut dapat membantu kita memahami bahwa emosi tidak selalu memiliki satu interpretasi yang benar. Kita belajar mengamati perasaan sendiri sekaligus memahami perspektif orang lain.



Dalam jangka panjang, kemampuan mengenali dan memberi makna terhadap emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi yang sehat.



4. Klub Buku Melatih Empati dan Kemampuan Memahami Perspektif Orang Lain



Salah satu karakteristik menarik dari fiksi adalah kemampuannya membawa pembaca masuk ke dalam sudut pandang orang lain.



Kita dapat mengikuti kehidupan seseorang yang memiliki latar belakang, kepribadian, nilai, atau pengalaman yang sangat berbeda dari kita.



Meskipun hubungan antara membaca fiksi dan peningkatan empati bukan sesuatu yang sesederhana "membaca novel otomatis membuat seseorang lebih empatik", penelitian psikologi menunjukkan bahwa keterlibatan dengan cerita dan perspektif karakter dapat berkaitan dengan kemampuan memahami pengalaman orang lain.



Klub buku kemudian menambahkan satu lapisan penting: diskusi.



Bayangkan sebuah novel memiliki karakter yang melakukan tindakan yang dianggap buruk oleh sebagian besar anggota.



Satu anggota mungkin berkata:



"Menurut saya dia egois."



Anggota lain mungkin menjawab:



"Saya awalnya berpikir begitu juga, tetapi setelah membaca bagian tentang masa kecilnya, saya melihatnya sedikit berbeda."



Percakapan seperti ini mengajarkan sesuatu yang penting secara psikologis: perilaku seseorang dapat dipahami dari lebih dari satu perspektif.



Kita tidak harus menyetujui tindakan karakter tersebut. Namun, kita belajar memisahkan antara "saya tidak menyukai tindakannya" dan "saya berusaha memahami mengapa dia bertindak demikian."



Keterampilan mengambil perspektif seperti ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Ketika terjadi konflik dengan teman, pasangan, anggota keluarga, atau rekan kerja, kemampuan untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain dapat membantu seseorang merespons secara lebih reflektif daripada langsung bereaksi.



Dengan kata lain, klub buku dapat menjadi semacam latihan sosial untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda.



5. Aktivitas Membaca Memberikan Stimulasi Kognitif



Kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan emosi. Fungsi kognitif juga merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Membaca menuntut otak untuk memproses informasi, mengingat karakter dan peristiwa, memahami hubungan sebab-akibat, serta membuat interpretasi.



Ketika membaca buku yang kompleks, kita mungkin perlu mengingat informasi dari bab sebelumnya untuk memahami peristiwa yang terjadi sekarang.



Kemudian, klub buku menambahkan aktivitas berpikir tingkat lanjut.



Anggota tidak hanya membaca, tetapi juga:



menganalisis cerita,

mengevaluasi keputusan karakter,

membandingkan interpretasi,

mempertanyakan motif tokoh,

menghubungkan cerita dengan kehidupan nyata,

dan mempertahankan pendapat dengan alasan tertentu.



Semua aktivitas tersebut merupakan bentuk stimulasi kognitif.



Ada manfaat psikologis lain dari proses ini: seseorang mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kemampuan berpikirnya di luar tuntutan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari.



Misalnya, setelah seharian melakukan pekerjaan administratif, seseorang mungkin menghabiskan malam dengan mendiskusikan pertanyaan filosofis dari sebuah novel.



Aktivitas tersebut memberikan variasi mental.



Namun, penting untuk tidak melebih-lebihkan manfaatnya. Klub buku bukan "obat" untuk mencegah gangguan kognitif atau penyakit tertentu. Manfaatnya lebih tepat dipahami sebagai bagian dari gaya hidup yang melibatkan aktivitas intelektual dan sosial secara rutin.



6. Klub Buku Menciptakan Rutinitas dan Struktur dalam Kehidupan



Rutinitas mungkin terdengar sederhana, tetapi struktur kehidupan sehari-hari dapat memiliki nilai psikologis yang besar.



Seseorang yang memiliki aktivitas rutin biasanya memiliki sesuatu yang dapat dinantikan. Klub buku dapat menciptakan struktur semacam itu.



Misalnya, pertemuan dilakukan setiap dua minggu.



Setelah menyelesaikan satu buku, anggota memiliki waktu untuk membaca buku berikutnya. Kemudian mereka memiliki jadwal tertentu untuk bertemu, berdiskusi, dan bertukar pendapat.



Siklus sederhana ini dapat memberikan rasa kontinuitas.



Bagi sebagian orang, aktivitas tersebut juga dapat membantu mengurangi pola hidup yang terlalu pasif. Daripada menghabiskan seluruh waktu luang dengan scrolling media sosial atau menonton konten tanpa tujuan, seseorang memiliki aktivitas yang membutuhkan keterlibatan aktif.



Ada perbedaan psikologis antara:



"Saya tidak tahu mau melakukan apa akhir pekan ini."



dan



"Sabtu sore saya ada pertemuan klub buku."



Yang kedua memberikan struktur dan sesuatu untuk dinantikan.



Selain itu, menyelesaikan buku juga dapat memberikan sense of accomplishment, atau perasaan berhasil menyelesaikan sesuatu.



Bahkan jika bukunya sederhana, menyelesaikan beberapa ratus halaman dan kemudian datang untuk membicarakannya dengan orang lain dapat memberikan pengalaman bahwa kita telah menggunakan waktu untuk sesuatu yang bermakna.



Dalam kehidupan yang sering dipenuhi pekerjaan, notifikasi, dan berbagai tuntutan, aktivitas rutin yang dilakukan dengan sengaja dapat menjadi bentuk kecil dari pengelolaan diri.



7. Klub Buku Menjadi Ruang untuk Refleksi Diri dan Menemukan Makna



Mungkin ini adalah salah satu manfaat klub buku yang paling menarik.



Buku sering kali memberikan kita kesempatan untuk berpikir tentang kehidupan sendiri.



Kita membaca tentang keluarga, cinta, kehilangan, ambisi, kegagalan, persahabatan, identitas, kematian, keberanian, atau perubahan.



Kemudian tanpa disadari kita bertanya:



"Kalau saya berada di posisi karakter tersebut, apa yang akan saya lakukan?"



"Mengapa keputusan tokoh ini membuat saya begitu marah?"



"Apakah saya pernah mengalami sesuatu yang serupa?"



"Apa yang sebenarnya penting bagi saya?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk self-reflection.



Diskusi klub buku dapat memperdalam proses ini karena orang lain dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan interpretasi yang tidak terpikirkan sebelumnya.



Misalnya, sebuah karakter awalnya terlihat sebagai seseorang yang gagal.



Namun, anggota lain mengatakan bahwa ia justru melihat karakter tersebut sebagai orang yang berani mengambil risiko.



Perspektif itu dapat membuat kita mempertimbangkan kembali definisi pribadi tentang keberhasilan dan kegagalan.



Dengan cara seperti ini, buku dapat menjadi semacam "cermin psikologis". Kita tidak hanya membaca tentang karakter, tetapi juga belajar sesuatu tentang diri sendiri melalui respons kita terhadap karakter tersebut.



Bagi sebagian orang, proses menemukan makna seperti ini dapat membuat aktivitas membaca terasa lebih mendalam daripada sekadar hiburan.



Mengapa Diskusi Buku Bisa Lebih Bermanfaat daripada Membaca Sendirian?



Membaca sendirian tentu memiliki manfaatnya sendiri. Kita dapat membaca dengan kecepatan sendiri, memilih genre yang disukai, dan menikmati waktu tanpa gangguan.



Namun, klub buku menambahkan dimensi sosial dan reflektif.



Secara sederhana, pengalaman tersebut dapat digambarkan seperti ini:



Membaca → memahami cerita → merasakan emosi → membentuk interpretasi → mendiskusikannya → mendapatkan perspektif baru → merefleksikan diri.



Proses tersebut membuat membaca menjadi aktivitas yang melibatkan aspek kognitif, emosional, dan sosial sekaligus.



Itulah alasan klub buku dapat menjadi lebih dari sekadar kegiatan membaca bersama.



Bagaimana Membuat Klub Buku Lebih Ramah terhadap Kesehatan Mental?



Manfaat psikologis klub buku sangat bergantung pada bagaimana kelompok tersebut dijalankan.



Klub buku yang terlalu kompetitif, menghakimi, atau membuat anggota merasa harus membaca dengan kecepatan tertentu justru dapat berubah menjadi sumber stres.



Karena itu, beberapa prinsip sederhana dapat membantu menciptakan suasana yang lebih sehat.



1. Jangan menjadikan klub buku sebagai kompetisi



Tidak semua orang dapat membaca dengan kecepatan yang sama. Jangan membuat anggota merasa bersalah karena belum menyelesaikan buku.



2. Berikan ruang bagi pendapat yang berbeda



Tujuan diskusi bukan menentukan siapa yang paling benar. Buku yang sama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda.



3. Hindari memaksa anggota membicarakan pengalaman pribadi



Buku memang dapat memicu pembicaraan personal, tetapi setiap orang berhak menentukan batasannya sendiri.



4. Pilih buku yang beragam



Campurkan novel, memoir, esai, biografi, psikologi populer, atau karya lainnya agar anggota memiliki pengalaman membaca yang bervariasi.



5. Prioritaskan hubungan sosial



Jika anggota lebih banyak berbicara tentang kehidupan dan saling mengenal dibandingkan menganalisis buku secara akademis, itu tidak selalu masalah.



Justru hubungan sosial dapat menjadi salah satu manfaat terbesar dari klub buku.



Kesimpulan



Klub buku mungkin terlihat seperti kegiatan sederhana: beberapa orang membaca buku yang sama lalu bertemu untuk membicarakannya.



Namun, jika dilihat dari perspektif psikologi, aktivitas tersebut melibatkan berbagai proses yang relevan dengan kesejahteraan mental.



Tujuh manfaat utamanya adalah:



Membantu mengurangi rasa kesepian melalui interaksi sosial yang rutin.

Memberikan dukungan sosial dan kesempatan membangun hubungan yang bermakna.

Membantu kesadaran dan regulasi emosi melalui pengalaman serta diskusi tentang cerita.

Melatih empati dan kemampuan mengambil perspektif dengan memahami karakter dan pendapat anggota lain.

Memberikan stimulasi kognitif melalui membaca, menganalisis, dan berdiskusi.

Menciptakan rutinitas dan rasa pencapaian melalui aktivitas membaca dan pertemuan yang teratur.

Mendorong refleksi diri dan pencarian makna melalui hubungan antara cerita dan kehidupan pribadi.



Pada akhirnya, kekuatan klub buku bukan hanya terletak pada buku yang dibaca, melainkan pada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya.



Sebuah buku dapat membuka sebuah cerita. Tetapi percakapan setelahnya dapat membuka perspektif baru tentang orang lain—dan terkadang juga tentang diri kita sendiri.



Karena itu, jika seseorang ingin mencari aktivitas yang menggabungkan membaca, interaksi sosial, stimulasi intelektual, dan refleksi diri, klub buku dapat menjadi salah satu pilihan yang menarik.



