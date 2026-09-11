8 Sisi Kepribadian Orang yang Gemar Buku Nonfiksi, Ada yang Relate dengan Kamu?

kepribadian unik orang yang suka membaca buku nonfiksi./Freepik/ freepik
JawaPos.com – Pilihan bacaan ternyata dapat menggambarkan ketertarikan dan kebiasaan seseorang. Salah satunya terlihat dari orang yang lebih senang menghabiskan waktu dengan buku nonfiksi.
Berbeda dengan fiksi yang membawa pembaca ke dalam cerita imajinatif, buku nonfiksi menawarkan informasi mengenai berbagai hal, mulai dari sains, sejarah, psikologi, biografi, teknologi, hingga pengembangan diri.
Kebiasaan menikmati bacaan semacam ini sering dikaitkan dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami dunia secara lebih mendalam.
Meski pilihan buku tidak bisa menjadi ukuran mutlak kepribadian seseorang, kebiasaan membaca nonfiksi dapat memperlihatkan sejumlah kecenderungan menarik.
Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang gemar membaca buku nonfiksi.
Buku nonfiksi dapat memperkenalkan pembacanya pada gagasan, pengalaman, dan pengetahuan yang mungkin belum pernah ditemui sebelumnya.
Lewat biografi, misalnya, seseorang bisa melihat bagaimana orang lain menghadapi berbagai persoalan hidup. Sementara buku sejarah dapat membantu memahami peristiwa dari sudut pandang yang berbeda.
Semakin banyak perspektif yang dipelajari, semakin terbuka pula kemungkinan seseorang mengevaluasi pandangan yang selama ini dianggap benar.
Kebiasaan tersebut dapat membuat pembaca lebih terbuka terhadap perbedaan pemikiran dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Bacaan nonfiksi sering mengajak pembacanya berhadapan dengan data, argumen, dan berbagai sudut pandang. Karena itu, pembaca tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat terdorong untuk mempertanyakan isinya.
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Jawa Pos
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