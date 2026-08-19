8 Alasan Mengapa Seseorang Harus Menggunakan Kebebasannya untuk Membaca Menurut Psikologi

seseorang yang meluangkan waktu untuk membaca./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Membaca sering kali dianggap sebagai kegiatan sederhana: membuka buku, memahami kata-kata, lalu menutupnya kembali.
Namun, dari sudut pandang psikologi, membaca memiliki pengaruh yang jauh lebih luas terhadap kehidupan seseorang. Membaca bukan hanya aktivitas untuk memperoleh informasi, tetapi juga salah satu cara manusia mengembangkan cara berpikir, memahami emosi, membentuk identitas, dan berhubungan dengan dunia.
Di tengah kehidupan modern yang dipenuhi media sosial, video pendek, notifikasi, dan berbagai bentuk hiburan instan, membaca menjadi sebuah pilihan yang semakin penting.
Kita memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena itu, kebebasan membaca bukan sekadar kebebasan untuk memilih buku, tetapi juga kebebasan untuk memilih gagasan, perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang ingin kita gunakan untuk membentuk diri.
Secara psikologis, kebiasaan membaca dapat memberikan berbagai manfaat bagi fungsi kognitif dan emosional.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat delapan alasan mengapa seseorang sebaiknya menggunakan kebebasannya untuk membaca.
1. Membaca Melatih Kemampuan Berpikir dan Memperluas Perspektif
Alasan pertama seseorang perlu menggunakan kebebasannya untuk membaca adalah karena membaca membantu mengembangkan kemampuan berpikir.
Ketika membaca, seseorang tidak hanya menerima informasi secara pasif. Otak harus mengenali kata, menghubungkan kalimat, memahami konteks, membuat kesimpulan, serta menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Proses tersebut membuat membaca menjadi aktivitas mental yang kompleks.
Buku juga memperkenalkan seseorang pada berbagai perspektif. Seseorang yang hanya mengandalkan pengalaman pribadinya akan memiliki sudut pandang yang terbatas. Sebaliknya, membaca memungkinkan kita mengetahui bagaimana orang lain berpikir, menghadapi masalah, memahami kehidupan, dan mengambil keputusan.
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