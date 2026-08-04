Tidak Kesulitan Membaca Tulisan Tegak Bersambung? Anda Memiliki 8 Keterampilan, Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, kemampuan membaca tulisan tangan—terutama tulisan tegak bersambung (cursive writing)—menjadi sesuatu yang semakin langka. Banyak orang lebih terbiasa membaca teks digital daripada tulisan manual yang unik, tidak seragam, dan penuh variasi gaya.

Namun, menurut berbagai kajian dalam psikologi kognitif dan neurosains, orang yang tidak kesulitan membaca tulisan tegak bersambung sering kali memiliki seperangkat kemampuan mental tertentu yang tidak dimiliki semua orang. Kemampuan ini bukan hanya soal membaca huruf, tetapi berkaitan dengan cara otak memproses informasi visual, bahasa, dan makna.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 keterampilan langka yang sering dimiliki orang yang mampu membaca tulisan tegak bersambung dengan mudah, dilihat dari perspektif psikologi.

1. Kemampuan Pola Visual (Visual Pattern Recognition) yang Tinggi

Orang yang mudah membaca tulisan bersambung memiliki kemampuan kuat dalam mengenali pola visual.

Tulisan bersambung tidak selalu jelas batas antar hurufnya. Otak harus mampu:

Mengenali bentuk global kata

Menebak struktur huruf dari konteks

Menghubungkan garis dan lengkungan menjadi makna