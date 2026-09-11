Seorang Perempuan Tidak Lagi Merasakan Cinta? Dia Hampir Selalu Menunjukkan 12 Perilaku Halus Ini

JawaPos.com - Hubungan jarang berakhir secara tiba-tiba. Lebih sering, ia perlahan terkikis seperti cat yang mengelupas sedikit demi sedikit.

Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada garis putus yang jelas. Hanya perubahan kecil, yang jika tidak jeli, mudah terlewat.

Dan ketika seorang perempuan mulai kehilangan rasa cinta, sinyal-sinyal itu biasanya muncul lewat hal-hal sepele dalam keseharian. Bukan drama, bukan adegan film tapi percakapan singkat yang hambar, rencana yang kabur, atau sentuhan yang terasa lebih seperti rutinitas.

Melansir VegOut, berikut 12 tanda halus yang sering muncul ketika perempuan sudah tak lagi merasakan cinta padamu.

1. Percakapan menjadi tidak intim

Kalian masih berbicara, tapi isinya soal tagihan, belanja, atau jadwal. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang lagu di radio atau cerita kecil yang biasanya jadi bumbu sehari-hari.

2. Kehangatan berubah jadi kesopanan

Jawabannya cenderung singkat saja meski masih terdengar sopan, seperti: "Tentu," atau "Tidak apa-apa." Parahnya, nadanya datar, tanpa antusiasme. Baginya lebih aman bersikap sopan ketimbang jujur soal perasaan.

3. Masa depan jadi kabur