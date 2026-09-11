Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 11 September 2026 | 10.53 WIB

Seorang Perempuan Tidak Lagi Merasakan Cinta? Dia Hampir Selalu Menunjukkan 12 Perilaku Halus Ini

Pexels.com - Image

Pexels.com

JawaPos.com - Hubungan jarang berakhir secara tiba-tiba. Lebih sering, ia perlahan terkikis seperti cat yang mengelupas sedikit demi sedikit. 

Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada garis putus yang jelas. Hanya perubahan kecil, yang jika tidak jeli, mudah terlewat.

Dan ketika seorang perempuan mulai kehilangan rasa cinta, sinyal-sinyal itu biasanya muncul lewat hal-hal sepele dalam keseharian. Bukan drama, bukan adegan film tapi percakapan singkat yang hambar, rencana yang kabur, atau sentuhan yang terasa lebih seperti rutinitas.

Melansir VegOut, berikut 12 tanda halus yang sering muncul ketika perempuan sudah tak lagi merasakan cinta padamu.

1. Percakapan menjadi tidak intim

Kalian masih berbicara, tapi isinya soal tagihan, belanja, atau jadwal. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang lagu di radio atau cerita kecil yang biasanya jadi bumbu sehari-hari. 

2. Kehangatan berubah jadi kesopanan

Jawabannya cenderung singkat saja meski masih terdengar sopan, seperti: "Tentu," atau "Tidak apa-apa." Parahnya, nadanya datar, tanpa antusiasme. Baginya lebih aman bersikap sopan ketimbang jujur soal perasaan.

3. Masa depan jadi kabur

Dulu, kalian sibuk merencanakan konser, road trip, atau sekadar piknik di taman. Kini jawabannya: "Kita lihat nanti," atau "Mungkin kalau kerjaan udah santai." Dan seringnya, "nanti" itu tak pernah datang.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KemenPPPA Dorong Perempuan Lebih Terlibat dalam Pemberdayaan Ekonomi - Image
Ekonomi

KemenPPPA Dorong Perempuan Lebih Terlibat dalam Pemberdayaan Ekonomi

Kamis, 10 September 2026 | 22.49 WIB

10 Tanda Perempuan Telah Melalui Banyak Masa Sulit, Menurut Penelitian - Image
Lifestyle

10 Tanda Perempuan Telah Melalui Banyak Masa Sulit, Menurut Penelitian

Selasa, 8 September 2026 | 03.20 WIB

10 Tanda Perempuan Telah Menemukan Pria yang Akan Menjadi Suaminya - Image
Lifestyle

10 Tanda Perempuan Telah Menemukan Pria yang Akan Menjadi Suaminya

Selasa, 8 September 2026 | 03.04 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore