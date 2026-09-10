Tak Banyak Uang Sejak Kecil, 9 Karakter Tangguh Ini Bisa Terbentuk Tanpa Disadari

JawaPos.com – Setiap orang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Sebagian tumbuh dalam keluarga dengan kondisi ekonomi mapan, sementara sebagian lainnya harus terbiasa menjalani masa kecil dengan berbagai keterbatasan.

Kondisi tersebut memang dapat menghadirkan tantangan tersendiri. Namun, pengalaman hidup yang sederhana tidak selalu meninggalkan dampak negatif. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan justru dapat membuat seseorang belajar menjadi lebih tangguh, kreatif, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai perubahan.

Berbagai pengalaman sejak kecil dapat membentuk cara seseorang mengambil keputusan, menghadapi masalah, serta memandang kehidupan. Karena itu, orang yang tumbuh tanpa banyak uang terkadang memiliki sejumlah kemampuan yang terbentuk secara alami tanpa mereka sadari.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kekuatan yang kerap dikaitkan dengan pengalaman tumbuh dalam kondisi finansial terbatas.

1. Lebih Mudah Beradaptasi Terbiasa menghadapi keadaan yang tidak selalu ideal dapat membuat seseorang lebih luwes ketika menghadapi perubahan.

Mereka cenderung belajar mencari alternatif ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Kebiasaan tersebut dapat membantu seseorang menjadi lebih tenang ketika menghadapi situasi baru dan tidak mudah menyerah ketika menemui hambatan.

Dalam psikologi, kemampuan untuk bangkit dan menyesuaikan diri setelah menghadapi kesulitan sering dikaitkan dengan resilience atau ketahanan psikologis.

2. Terbiasa Berpikir Kreatif Keterbatasan sering membuat seseorang belajar menggunakan apa yang tersedia daripada bergantung pada sesuatu yang baru atau mahal.

Kebiasaan tersebut dapat menumbuhkan kreativitas dalam menyelesaikan persoalan. Mereka belajar melihat fungsi lain dari sebuah benda, mencari jalan keluar dengan sumber daya terbatas, serta memikirkan alternatif ketika pilihan yang tersedia tidak banyak.