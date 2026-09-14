Punya Kepekaan Tinggi, 7 Karakter Orang yang Cepat Menangkap Situasi

JawaPos.com – Pernah bertemu seseorang yang baru beberapa saat berada di sebuah tempat, tetapi sudah bisa memahami suasana di sekitarnya?

Ada orang yang mampu mengetahui apakah sebuah percakapan terasa nyaman, apakah seseorang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, atau apakah kondisi tertentu membutuhkan sikap yang lebih hati-hati.

Kemampuan tersebut bukan berarti seseorang bisa membaca pikiran atau mempunyai kemampuan supranatural. Kepekaan seperti ini lebih berkaitan dengan kemampuan mengamati perilaku, memperhatikan komunikasi nonverbal, serta memahami konteks sosial.

Orang dengan kemampuan tersebut biasanya tidak hanya mendengarkan perkataan, tetapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya.

Dilansir geediting, terdapat sejumlah ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang mampu menangkap situasi dengan cepat.

Berikut tujuh di antaranya:

1. Sangat Memperhatikan Lingkungan Orang yang cepat memahami situasi biasanya memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya.

Mereka tidak selalu terburu-buru ikut berbicara ketika memasuki sebuah ruangan. Sebaliknya, mereka cenderung mengamati terlebih dahulu.

Gerak tubuh, ekspresi wajah, cara seseorang berbicara, hingga hubungan antara satu orang dengan lainnya dapat menjadi informasi yang mereka perhatikan.