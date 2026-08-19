Tak Perlu Selalu Membalas, Ini 5 Cara Menghadapi Orang yang Bikin Anda Tertekan

ilustrasi orang yang berdebat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu bisa memilih siapa saja yang akan berinteraksi dengan kita. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan rekan kerja yang suka memicu masalah, teman yang selalu mengeluh, atau bahkan anggota keluarga yang kurang menghargai batasan pribadi.
Interaksi dengan orang seperti itu, jika berlangsung terus-menerus, bisa membuat pikiran terasa penuh. Konsentrasi terganggu, suasana hati berubah, dan energi seolah terkuras hanya karena menghadapi perilaku mereka.
Sayangnya, menjauh sepenuhnya atau memutus hubungan bukan selalu menjadi pilihan yang memungkinkan. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah mengubah cara kita merespons situasi tersebut.
Dilansir times of india, berikut lima pendekatan yang dapat membantu menghadapi orang yang membuat stres tanpa harus kehilangan kendali atas diri sendiri.
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Ketika seseorang bersikap kasar atau menyebalkan, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah merasa tersinggung. Namun, sebelum langsung mengambil kesimpulan, cobalah memberi jeda dan melihat situasinya secara lebih luas.
Bisa saja perilaku orang tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh masalah yang sedang mereka hadapi. Hal itu tentu tidak otomatis membenarkan sikap buruk mereka, tetapi memahami kemungkinan penyebabnya dapat membantu Anda tidak terlalu terbawa emosi.
Mengubah sudut pandang bukan berarti harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Cara ini lebih kepada menjaga agar masalah orang lain tidak ikut mengambil alih ketenangan Anda.
Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi situasi yang menguras emosi. Tidak semua persoalan harus dibalas dengan konfrontasi.
Dalam kondisi tertentu, memilih diam mungkin lebih efektif. Pada situasi lain, menjaga jarak bisa menjadi pilihan yang sehat. Jika masalah sudah mengganggu hubungan atau pekerjaan, berbicara secara tenang dan tegas mungkin diperlukan.
Cobalah mengenali respons mana yang membuat Anda tetap tenang tanpa mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Yang terpenting bukan memenangkan konflik, melainkan menemukan cara menghadapi situasi tanpa semakin terbebani.
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Jawa Pos
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