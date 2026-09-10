Selalu Bereskan Piring Setelah Makan? Bisa Jadi Anda Punya 7 Karakter Ini

JawaPos.com – Kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari terkadang dianggap dapat memberikan gambaran mengenai karakter seseorang. Salah satunya adalah kebiasaan membereskan dan mencuci piring segera setelah selesai makan.

Bagi sebagian orang, mencuci piring merupakan pekerjaan yang bisa ditunda hingga nanti. Namun, ada pula yang merasa kurang nyaman jika peralatan makan dibiarkan menumpuk di wastafel.

Kebiasaan tersebut dalam psikologi populer kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter, seperti kedisiplinan, rasa tanggung jawab, hingga kecenderungan menyukai keteraturan.

Meski demikian, hubungan antara kebiasaan mencuci piring dan kepribadian tidak bisa dijadikan sebagai patokan mutlak. Karakter seseorang jauh lebih kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dilansir dari geediting, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang terbiasa mencuci piring sesaat setelah makan.

1. Memiliki rasa tanggung jawab Kebiasaan segera membereskan piring dapat mencerminkan sikap bertanggung jawab. Mereka cenderung tidak nyaman apabila pekerjaan sederhana yang menjadi kewajibannya masih tertunda.

Daripada membiarkan tugas menumpuk, orang dengan kebiasaan ini memilih menyelesaikannya sesegera mungkin. Sikap tersebut juga dapat terlihat dalam berbagai aktivitas lain yang membutuhkan konsistensi.

2. Menyukai kondisi yang rapi Piring kotor yang dibiarkan menumpuk bisa membuat sebagian orang merasa terganggu. Karena itu, mereka memilih segera mencucinya agar dapur kembali dalam kondisi bersih dan tertata.

Kecenderungan ini sering dikaitkan dengan pribadi yang menyukai keteraturan. Mereka merasa lebih nyaman ketika pekerjaan telah selesai dan lingkungan sekitar tidak dipenuhi barang yang belum dibereskan.