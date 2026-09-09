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Rabu, 9 September 2026 | 23.57 WIB

Dibentuk Keadaan, 8 Ciri Orang yang Sejak Lama Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri

ciri perilaku orang tak memiliki keluarga dekat yang diandalkan kata Psikologi. (Freepik/ freepik) - Image

ciri perilaku orang tak memiliki keluarga dekat yang diandalkan kata Psikologi. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Tidak semua orang mempunyai keluarga dekat yang bisa menjadi tempat meminta bantuan ketika menghadapi persoalan. Ada yang sejak kecil terbiasa menyelesaikan berbagai masalah sendiri karena tidak memiliki dukungan keluarga yang kuat, baik secara emosional maupun praktis.

Kondisi tersebut dalam beberapa kasus dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan. Mereka mungkin terlihat sangat mandiri, tidak mudah meminta pertolongan, atau justru membangun hubungan yang sangat erat dengan orang-orang di luar keluarga.

Meski demikian, perilaku tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai seseorang. Setiap individu memiliki pengalaman dan cara menghadapi keadaan yang berbeda.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah pola perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang yang tidak mempunyai keluarga dekat untuk dijadikan tempat bergantung.

1. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri

Ketika seseorang tidak mempunyai tempat untuk meminta bantuan, ia cenderung belajar menyelesaikan persoalannya sendiri.

Mulai dari mengambil keputusan sederhana hingga menghadapi masalah besar, semuanya dilakukan dengan kemampuan pribadi. Kebiasaan tersebut lambat laun dapat membentuk rasa percaya diri dan kemandirian yang kuat.

Namun, sikap mandiri tidak selalu berarti menolak bantuan. Sebagian orang justru tetap mampu membangun hubungan dekat dengan teman atau orang lain yang mereka anggap sebagai keluarga pilihan.

2. Menganggap Teman sebagai Keluarga

Bagi seseorang yang tidak mempunyai hubungan dekat dengan keluarga kandung, persahabatan bisa memiliki arti yang jauh lebih besar.

Orang-orang terdekat mungkin menjadi tempat berbagi cerita, meminta dukungan, hingga merayakan berbagai momen penting. Hubungan tersebut kemudian berkembang menjadi semacam keluarga yang dibangun berdasarkan rasa percaya dan kasih sayang.

Karena itu, mereka biasanya sangat menghargai orang yang sudah berhasil mendapatkan tempat khusus dalam kehidupannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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