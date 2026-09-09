8 Ciri Orang yang Gemar Membaca Pesan WhatsApp tetapi Jarang Merespons Menurut Psikologi

JawaPos.com – WhatsApp telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui aplikasi tersebut, seseorang dapat bertukar kabar, berdiskusi mengenai pekerjaan, hingga sekadar mengirim pesan ringan kepada teman.

Namun, ada satu kebiasaan yang terkadang membuat pengirim pesan penasaran. Pesan sudah dibaca, tetapi balasan tidak kunjung datang. Bahkan, kondisi tersebut bisa terjadi berulang kali.

Perilaku semacam ini belum tentu menunjukkan bahwa seseorang tidak peduli atau sengaja mengabaikan lawan bicara. Ada berbagai alasan yang mungkin melatarbelakanginya, mulai dari karakter pribadi hingga kondisi seseorang ketika menerima pesan.

Dilansir dari Expert Editor, kebiasaan membaca pesan tetapi tidak segera membalas dapat berkaitan dengan sejumlah kecenderungan perilaku dan karakter. Meski demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.

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Berikut delapan kemungkinan karakter yang dapat menjelaskan kebiasaan tersebut.

1. Cenderung Introvert dan Membutuhkan Waktu Sebagian orang yang jarang membalas pesan mungkin memiliki kecenderungan introvert. Bagi mereka, berkomunikasi secara intens dalam waktu lama dapat terasa cukup menguras energi.

Membaca pesan memungkinkan mereka tetap mengetahui informasi tanpa harus langsung terlibat dalam percakapan. Mereka mungkin sebenarnya ingin memberikan respons, tetapi memilih menunggu sampai merasa memiliki cukup energi untuk berkomunikasi.

Jadi, tidak membalas pesan saat itu juga belum tentu berarti tidak peduli. Bisa saja mereka memang membutuhkan jeda sebelum kembali berinteraksi.

2. Terlalu Banyak Memikirkan Jawaban Ada orang yang tidak bisa membalas pesan secara spontan karena terlalu memikirkan respons yang tepat.