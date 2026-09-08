Mengalah Saat Bertengkar, 7 Ciri Orang yang Tak Gengsi Meminta Maaf Lebih Dulu

JawaPos.com – Pertengkaran merupakan bagian yang tidak selalu bisa dihindari dalam sebuah hubungan. Namun, cara seseorang menghadapi konflik dapat menunjukkan banyak hal mengenai karakter dan kematangan emosionalnya.

Ada orang yang memilih mempertahankan ego, menunggu pihak lain mengalah, atau bahkan memperpanjang masalah. Sebaliknya, sebagian orang justru mengambil inisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu setelah terjadi perselisihan.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut tidak selalu berarti seseorang lemah atau mengakui dirinya sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah. Bisa jadi, tindakan tersebut menunjukkan kemampuan mengelola emosi, memahami perasaan orang lain, dan keinginan untuk memperbaiki hubungan.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang terbiasa meminta maaf lebih dulu setelah bertengkar.

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1. Memiliki Empati yang Kuat Orang yang cepat meminta maaf biasanya mampu memahami perasaan orang lain dengan cukup baik. Mereka dapat membayangkan bagaimana ucapan atau tindakan tertentu mungkin memberikan dampak emosional kepada lawan bicara.

Ketika menyadari bahwa pertengkaran telah membuat orang lain terluka atau tidak nyaman, mereka terdorong untuk memperbaiki keadaan. Permintaan maaf yang diberikan pun tidak selalu sekadar untuk menghentikan konflik, tetapi dapat muncul dari kepedulian terhadap perasaan pihak lain.

2. Berani Mengambil Tanggung Jawab Meminta maaf terlebih dahulu membutuhkan kemampuan untuk melihat kembali tindakan diri sendiri. Orang dengan kebiasaan ini cenderung tidak hanya mencari kesalahan orang lain ketika menghadapi konflik.

Mereka bersedia mengakui bagian yang menjadi kesalahannya, meskipun pertengkaran tersebut sebenarnya melibatkan kedua pihak. Sikap tersebut menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan introspeksi dan belajar dari pengalaman.

3. Menghargai Orang Lain Kebiasaan meminta maaf juga dapat mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain. Mereka memahami bahwa setiap individu mempunyai pemikiran, perasaan, dan sudut pandang yang berbeda.