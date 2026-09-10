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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 21.27 WIB

Bukan Kurang Beruntung, 7 Sikap Ini Bisa Bikin Hidup Sulit Berkembang

ilustrasi orang yang tidak maju dalam hidup. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang tidak maju dalam hidup. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu ingin mengalami kemajuan dalam kehidupan, baik dalam hal karier, hubungan, maupun perkembangan diri. Namun, tidak semua orang mampu keluar dari pola lama yang membuat kehidupannya terasa berjalan di tempat.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai hal. Ketakutan menghadapi perubahan, terlalu keras terhadap diri sendiri, hingga kecenderungan melihat segala sesuatu dari sisi negatif dapat membuat seseorang kesulitan berkembang.

Dilansir dari Geediting, psikologi mengidentifikasi sejumlah pola perilaku yang dapat menjadi penghambat seseorang untuk bergerak maju. Berikut tujuh di antaranya.

1. Selalu takut menghadapi perubahan

Perubahan sering kali menghadirkan ketidakpastian. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut justru menimbulkan kecemasan sehingga mereka memilih bertahan dalam situasi yang sudah dikenal.

Masalahnya, sesuatu yang familiar belum tentu membawa seseorang menuju kondisi yang lebih baik. Keengganan mencoba hal baru dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan menemukan pengalaman yang berharga.

2. Jarang melakukan introspeksi

Mengevaluasi diri merupakan bagian penting dari proses perkembangan pribadi. Dengan introspeksi, seseorang dapat memahami kesalahan, mengenali kebiasaan yang kurang baik, sekaligus mencari cara untuk memperbaikinya.

Sebaliknya, orang yang enggan melihat kembali tindakan dan keputusannya berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Akibatnya, masalah yang serupa terus muncul tanpa adanya perubahan berarti.

3. Terjebak dalam perfeksionisme

Editor: Setyo Adi Nugroho
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