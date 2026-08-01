Bukan Karena Kurang Beruntung, 7 Sikap Ini Bisa Membuat Hidup Tidak Maju

ilustrasi orang yang tidak maju dalam hidup. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin mengalami kemajuan dalam hidup, baik dalam hal karier, hubungan, maupun perkembangan pribadi. Namun, tidak semua orang mampu bergerak maju dengan mudah.
Ada sebagian individu yang tanpa sadar terjebak dalam pola pikir atau kebiasaan tertentu sehingga membuat dirinya sulit berkembang. Bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena ada hambatan dari dalam diri yang belum disadari.
Menurut sudut pandang psikologi, beberapa pola perilaku berikut dapat menjadi tanda seseorang sedang mengalami stagnasi dalam perjalanan hidupnya.
Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Namun, bagi sebagian orang, perubahan justru dianggap sebagai ancaman yang membuat mereka merasa cemas.
Mereka lebih memilih bertahan dalam kondisi yang sudah dikenal, meskipun sebenarnya tidak memberikan kepuasan atau perkembangan.
Padahal, banyak kesempatan baru hanya bisa ditemukan ketika seseorang berani mencoba hal berbeda dan keluar dari kebiasaan lama.
Mengenal diri sendiri merupakan salah satu kunci untuk berkembang. Orang yang terbiasa melakukan introspeksi dapat memahami kesalahan, memperbaiki kekurangan, dan menentukan langkah yang lebih baik.
Sebaliknya, seseorang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya cenderung mengulangi kesalahan yang sama tanpa menyadari penyebabnya.
Tanpa kesadaran diri, perubahan positif akan lebih sulit terjadi.
Memiliki standar tinggi memang bisa menjadi motivasi, tetapi jika berlebihan justru dapat menghambat kemajuan.
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