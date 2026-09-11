Punya Nilai Diri Tinggi, 9 Sikap Ini Sering Dimiliki High Value Woman

ilustrasi wanita yang bernilai tinggi. (Freepik)
JawaPos.com – Istilah high value woman atau wanita bernilai tinggi semakin sering digunakan untuk menggambarkan perempuan yang memiliki kualitas diri kuat, baik dalam kehidupan pribadi, hubungan, maupun karier.
Predikat tersebut sebenarnya tidak semata-mata berkaitan dengan penampilan, status sosial, atau kondisi finansial. Nilai seseorang juga dapat terlihat dari cara memperlakukan diri sendiri, menghadapi masalah, membangun hubungan, hingga menentukan pilihan hidup.
Dalam sudut pandang psikologi populer, terdapat sejumlah karakter yang kerap diasosiasikan dengan perempuan yang memiliki rasa percaya diri dan harga diri sehat.
Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan kualitas yang sering dikaitkan dengan sosok high value woman.
Wanita dengan kecerdasan emosional yang baik mampu mengenali dan memahami perasaannya sendiri. Ia juga dapat membaca kondisi emosional orang lain tanpa terburu-buru memberikan penilaian.
Kemampuan tersebut membuatnya lebih mampu menghadapi konflik dengan kepala dingin. Ia tidak mudah terseret drama dan dapat menyampaikan perasaan secara terbuka tanpa harus menyakiti orang lain.
Kepercayaan diri menjadi salah satu karakter yang menonjol. Wanita bernilai tinggi tidak merasa harus terus-menerus membuktikan kualitas dirinya kepada orang lain.
Ia memahami kelebihan sekaligus kekurangannya. Karena itu, rasa percaya diri yang dimiliki tidak berubah menjadi kesombongan, melainkan membuatnya terlihat lebih tenang dan nyaman dengan dirinya sendiri.
Kemandirian juga menjadi kualitas penting. Seorang wanita tidak harus selalu bergantung kepada pasangan, keluarga, atau orang lain untuk merasa lengkap.
Kemandirian dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kemampuan mengambil keputusan, mengelola kehidupan emosional, hingga memiliki kontrol terhadap kondisi finansialnya.
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