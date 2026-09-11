Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 12 September 2026 | 04.45 WIB

Punya Nilai Diri Tinggi, 9 Sikap Ini Sering Dimiliki High Value Woman

ilustrasi wanita yang bernilai tinggi. (Freepik) - Image

ilustrasi wanita yang bernilai tinggi. (Freepik)

JawaPos.com – Istilah high value woman atau wanita bernilai tinggi semakin sering digunakan untuk menggambarkan perempuan yang memiliki kualitas diri kuat, baik dalam kehidupan pribadi, hubungan, maupun karier.

Predikat tersebut sebenarnya tidak semata-mata berkaitan dengan penampilan, status sosial, atau kondisi finansial. Nilai seseorang juga dapat terlihat dari cara memperlakukan diri sendiri, menghadapi masalah, membangun hubungan, hingga menentukan pilihan hidup.

Dalam sudut pandang psikologi populer, terdapat sejumlah karakter yang kerap diasosiasikan dengan perempuan yang memiliki rasa percaya diri dan harga diri sehat.

Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan kualitas yang sering dikaitkan dengan sosok high value woman.

1. Memiliki kecerdasan emosional

Wanita dengan kecerdasan emosional yang baik mampu mengenali dan memahami perasaannya sendiri. Ia juga dapat membaca kondisi emosional orang lain tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Kemampuan tersebut membuatnya lebih mampu menghadapi konflik dengan kepala dingin. Ia tidak mudah terseret drama dan dapat menyampaikan perasaan secara terbuka tanpa harus menyakiti orang lain.

2. Percaya diri tanpa perlu pamer

Kepercayaan diri menjadi salah satu karakter yang menonjol. Wanita bernilai tinggi tidak merasa harus terus-menerus membuktikan kualitas dirinya kepada orang lain.

Ia memahami kelebihan sekaligus kekurangannya. Karena itu, rasa percaya diri yang dimiliki tidak berubah menjadi kesombongan, melainkan membuatnya terlihat lebih tenang dan nyaman dengan dirinya sendiri.

3. Mampu berdiri di atas kaki sendiri

Kemandirian juga menjadi kualitas penting. Seorang wanita tidak harus selalu bergantung kepada pasangan, keluarga, atau orang lain untuk merasa lengkap.

Kemandirian dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kemampuan mengambil keputusan, mengelola kehidupan emosional, hingga memiliki kontrol terhadap kondisi finansialnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Pamer Kekayaan, 7 Sikap Ini Bisa Pancarkan Aura Berkelas - Image
Kepribadian

Tak Perlu Pamer Kekayaan, 7 Sikap Ini Bisa Pancarkan Aura Berkelas

Sabtu, 12 September 2026 | 04.12 WIB

Bukan Kurang Beruntung, 7 Sikap Ini Bisa Bikin Hidup Sulit Berkembang - Image
Kepribadian

Bukan Kurang Beruntung, 7 Sikap Ini Bisa Bikin Hidup Sulit Berkembang

Kamis, 10 September 2026 | 21.27 WIB

Bukan Soal Barang Mewah, 8 Sikap Ini Justru Menunjukkan Wanita Berkelas - Image
Kepribadian

Bukan Soal Barang Mewah, 8 Sikap Ini Justru Menunjukkan Wanita Berkelas

Selasa, 8 September 2026 | 18.28 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

3

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

4

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

5

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

6

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

7

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

8

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore