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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 10 September 2026 | 20.18 WIB

Membawa Barang Bawaan Berlebih di Setiap Perjalanan? Anda Akan Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini

seseorang yang membawa bawang berlebih di setiap perjalanan./Freepik/kostikova

JawaPos.com - Bepergian selalu menjadi momen yang penuh cerita, entah itu perjalanan singkat ke luar kota atau liburan panjang ke negeri seberang.

 
Namun, ada satu kebiasaan menarik yang sering kita temui: sebagian orang tidak pernah bisa bepergian dengan bawaan sedikit. 
 
Mereka selalu memastikan koper penuh, tas tangan berat, bahkan kadang membawa sesuatu yang “kalau-kalau diperlukan.”

Fenomena ini bukan sekadar soal gaya bepergian. 
 
Menurut psikologi, orang yang kerap membawa barang bawaan berlebih justru mencerminkan sisi kepribadian yang unik.
 
Ada alasan mendalam di balik setiap baju tambahan, obat darurat, atau sepatu cadangan yang mereka bawa. 
 
Dan menariknya, sifat-sifat ini sering kali menjadi kekuatan yang tidak disadari.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh sifat unik yang tercermin dari kebiasaan membawa barang bawaan berlebih saat bepergian:

1. Perencanaan yang Sangat Matang

Orang yang suka membawa banyak barang biasanya bukan tipe yang suka berjudi dengan keadaan. 
 
Mereka cenderung berpikir jauh ke depan, membayangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi di perjalanan.
 
Psikologi menyebut hal ini sebagai bentuk preventive thinking—strategi mental untuk mengurangi risiko.

Meskipun kadang dianggap “ribet,” kemampuan merencanakan detail sekecil apapun adalah kekuatan yang membuat mereka lebih siap menghadapi situasi tak terduga.

2. Kecenderungan Perfeksionis

Perfeksionis bukan hanya soal hasil kerja, tapi juga cara seseorang menyiapkan diri. 
 
Membawa bawaan berlebih bisa jadi tanda bahwa Anda tidak ingin ada hal yang terlewat. 
 
Semua harus sesuai standar yang Anda harapkan—baik penampilan, kenyamanan, maupun kesiapan.

Sifat ini memang bisa membuat perjalanan terasa lebih rumit, tetapi pada sisi lain, Anda adalah orang yang jarang lalai dan selalu mengutamakan kualitas.

3. Rasa Aman Menjadi Prioritas

Barang bawaan sering kali menjadi simbol keamanan psikologis. 
 
Dengan membawa banyak hal, seseorang merasa lebih tenang karena apa pun yang dibutuhkan sudah ada. 
 
Psikologi menyebutnya sebagai bentuk safety behavior, yaitu perilaku yang memberi rasa kontrol dalam menghadapi ketidakpastian.

Inilah sebabnya Anda jarang merasa panik di perjalanan. 
 
Sebab, di dalam koper Anda, hampir semua “solusi darurat” sudah tersedia.

4. Empati yang Tinggi Terhadap Orang Lain

Menariknya, banyak orang yang membawa barang berlebih bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. 
 
Bisa jadi Anda membawa obat tambahan, makanan ringan, atau bahkan power bank cadangan dengan pikiran “siapa tahu ada yang butuh.”

Ini menunjukkan tingkat empati yang tinggi. 
 
Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga kenyamanan orang lain yang bersama Anda.

5. Kecenderungan Mengurangi Stres dengan Kontrol

Psikologi mengajarkan bahwa sebagian orang mengelola stres dengan meningkatkan kontrol terhadap lingkungan sekitar. 
 
Dengan membawa banyak barang, Anda merasa lebih mampu mengendalikan situasi, sehingga perjalanan terasa lebih ringan.

Mungkin koper Anda penuh, tapi kepala Anda bebas dari kekhawatiran.

6. Kreativitas dalam Mengantisipasi Situasi

Barang bawaan berlebih bukan sekadar tanda kelebihan, tapi juga hasil dari imajinasi yang kaya. 
 
Anda mampu membayangkan banyak skenario: dari hujan tiba-tiba, acara formal tak terduga, hingga kemungkinan tersesat di jalan. 
 
Kreativitas inilah yang membuat Anda bisa menyiapkan barang-barang “tak biasa” yang ternyata berguna di saat genting.

7. Nilai Simbolis pada Barang

Sering kali, barang yang Anda bawa bukan hanya benda fungsional, melainkan juga simbol kenyamanan emosional. 
 
Misalnya, membawa selimut kecil dari rumah, buku favorit, atau camilan tertentu. 
 
Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan emotional attachment—keterikatan emosional pada objek yang memberi rasa familiar dan aman.

Artinya, Anda adalah tipe orang yang menghargai makna di balik benda, bukan hanya sekadar kegunaannya.

Kesimpulan

Membawa barang bawaan berlebih dalam setiap perjalanan memang sering dianggap merepotkan atau tidak praktis. 
 
Namun, jika dilihat dari kacamata psikologi, kebiasaan ini mencerminkan sifat-sifat unik yang justru bernilai positif: perencanaan yang matang, empati, kreativitas, hingga kebutuhan untuk menjaga rasa aman.

Jadi, jika Anda termasuk orang yang selalu sulit bepergian dengan koper kecil, jangan buru-buru merasa aneh. 
 
Mungkin, bawaan Anda memang lebih berat dari orang lain, tapi hati Anda juga lebih penuh dengan perhatian, kesiapan, dan kepedulian.

Editor: Hanny Suwindari
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