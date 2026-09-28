In This Economy Belanja Jadi Lebih Mahal?, Ini Cara Membandingkan Harga Sebelum Membeli Barang

JawaPos.com - Belanja untuk memenuhi kebutuhan menjadi salah satu rutinitas dalam kehidupan sehari-hari.

Baik untuk belanja bulanan, mingguan, maupun harian. Salah satu aktivitas yang paling menentukan adalah saat membeli barang yang akan dibeli.

In this economy, pengeluaran selama satu bulan bisa terasa cukup besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghemat pengeluaran saat berbelanja.

Cara berhemat salah satunya adalah dengan mencari harga terbaik yang terjangkau dan memiliki spesifikasi yang sepadan antara harga dengan kualitas serta manfaat dari produk tersebut.

Aktivitas membandingkan harga menjadi salah satu langkah yang kerap dilakukan untuk mengelola pengeluaran secara bijak.

Lantas, bagaimana cara untuk membandingkan harga saat ingin membeli berbagai kebutuhan?. Mulai dari kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, sampai barang habis pakai yang dibutuhkan untuk sehari-hari.

Dilansir dari laman masoemuniversity dan stekom.ac.id pada (28/9) berikut cara membandingkan harga sebelum membeli barang.

Jangan terburu-buru membeli

In this economy, saat berbelanja anda perlu mengambil keputusan cermat saat berbelanja. Terkadang menunda pembelian dapat menjadi pilihan terbaik daripada belanja terburu-buru dan berakhir kecewa.

Saat membandingkan harga, perhatikan secara teliti bagaimana jenis bentuk produk, kualitas, spesifikasi, harga, dan jumlah yang ingin anda beli. Dengan pertimbangan waktu ini, anda bisa menilai apakah produk tersebut sepadan dengan harganya dibandingkan barang sejenis yang memiliki harga sama atau lebih murah.

Cek harga normal