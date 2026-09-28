Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 28 September 2026 | 21.29 WIB

In This Economy Belanja Jadi Lebih Mahal?, Ini Cara Membandingkan Harga Sebelum Membeli Barang

Ilustrasi membandingkan harga/Magnific - Image

Ilustrasi membandingkan harga/Magnific

JawaPos.com - Belanja untuk memenuhi kebutuhan menjadi salah satu rutinitas dalam kehidupan sehari-hari.

Baik untuk belanja bulanan, mingguan, maupun harian. Salah satu aktivitas yang paling menentukan adalah saat membeli barang yang akan dibeli. 

In this economy, pengeluaran selama satu bulan bisa terasa cukup besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghemat pengeluaran saat berbelanja. 

Cara berhemat salah satunya adalah dengan mencari harga terbaik yang terjangkau dan memiliki spesifikasi yang sepadan antara harga dengan kualitas serta manfaat dari produk tersebut.

Aktivitas membandingkan harga menjadi salah satu langkah yang kerap dilakukan untuk mengelola pengeluaran secara bijak.

Lantas, bagaimana cara untuk membandingkan harga saat ingin membeli berbagai kebutuhan?. Mulai dari kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, sampai barang habis pakai yang dibutuhkan untuk sehari-hari.

Dilansir dari laman masoemuniversity dan stekom.ac.id pada (28/9) berikut cara membandingkan harga sebelum membeli barang.

In this economy, saat berbelanja anda perlu mengambil keputusan cermat saat berbelanja. Terkadang menunda pembelian dapat menjadi pilihan terbaik daripada belanja terburu-buru dan berakhir kecewa.

Saat membandingkan harga, perhatikan secara teliti bagaimana jenis bentuk produk, kualitas, spesifikasi, harga, dan jumlah yang ingin anda beli.  Dengan pertimbangan waktu ini, anda bisa menilai apakah produk tersebut sepadan dengan harganya dibandingkan barang sejenis yang memiliki harga sama atau lebih murah. 

Harga barang mungkin akan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Salah satu cara yang bisa anda lakukan adalah dengan memeriksa harga normal produk di internet untuk mengetahui kisaran harga rata-rata, kemudian menentukan tempat mana yang paling sesuai bagi anda untuk membelinya. Cara ini dapat membantu anda memperkirakan besarnya penghematan yang bisa dilakukan. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Terlihat Kaya Belum Tentu Kaya, 8 Barang Ini Kerap Jadi Simbol Status - Image
Lifestyle

Terlihat Kaya Belum Tentu Kaya, 8 Barang Ini Kerap Jadi Simbol Status

Minggu, 27 September 2026 | 05.45 WIB

Membawa Barang Bawaan Berlebih di Setiap Perjalanan? Anda Akan Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini - Image
Kepribadian

Membawa Barang Bawaan Berlebih di Setiap Perjalanan? Anda Akan Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini

Kamis, 10 September 2026 | 20.18 WIB

Dari 4 Barang Ini, Mana yang Paling Menumpuk? Ternyata Diam-Diam Mencerminkan Siapa Diri Anda - Image
Lifestyle

Dari 4 Barang Ini, Mana yang Paling Menumpuk? Ternyata Diam-Diam Mencerminkan Siapa Diri Anda

Selasa, 1 September 2026 | 21.41 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore