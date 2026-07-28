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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 16.13 WIB

Perjalanan Karier Kim Tae Ri, dari Model Iklan hingga Jadi Aktris Papan Atas Korea

kim tae ri (pinterest)
kim tae ri (pinterest
 
JawaPos.com – Sebelum dikenal sebagai salah satu aktris terbaik di Korea Selatan, Kim Tae Ri memulai langkahnya di industri hiburan sebagai model iklan.
 
Dikutip dari Korea joongang, Kim Tae Ri pertama kali muncul di layar melalui kampanye kosmetik The Body Shop, tepat setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Kyung Hee dengan jurusan Jurnalisme dan Komunikasi.
 
Di masa awal karier, Kim aktif tampil dalam pertunjukan teater dan sejumlah film pendek untuk mengasah kemampuan aktingnya.
 
Titik balik karier Kim Tae Ri datang pada Desember 2014 ketika ia terpilih memerankan Sook Hee dalam film "The Handmaiden" karya sutradara Park Chan Wook.
 
Film yang dirilis pada 2016 tersebut langsung melambungkan namanya berkat penampilan memukau yang menuai pujian dari kritikus maupun penonton, sekaligus memperkenalkannya ke panggung perfilman internasional.
 
Kesuksesan itu membuka jalan bagi Kim Tae Ri untuk membintangi berbagai film populer. Ia tampil dalam "1987: When the Day Comes" (2017), "Little Forest" (2018), hingga film fiksi ilmiah "Space Sweepers" (2021).
 
Lewat pilihan proyek yang beragam, Kim terus menunjukkan kemampuannya memerankan karakter dengan emosi yang kuat dan penuh kedalaman.
 
Tak hanya bersinar di layar lebar, Kim Tae Ri juga sukses di drama. Ia mencuri perhatian lewat "Mr. Sunshine" (2018), kemudian semakin populer melalui drama "Twenty-Five Twenty-One" (2022) yang menuai kesuksesan besar di Korea maupun mancanegara.
 
Penampilannya dalam "Revenant" (2023) dan "Jeongnyeon: The Star is Born" (2024) kembali membuktikan kualitas aktingnya yang konsisten.
 
Dengan perjalanan karier yang terus berkembang, Kim Tae Ri kini dikenal sebagai salah satu aktris paling bersinar di generasinya.
 
Berbekal kemampuan akting yang solid, keberanian memilih karakter yang menantang, serta dedikasi terhadap setiap proyek, ia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu nama paling berpengaruh di industri hiburan Korea Selatan.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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