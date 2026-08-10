7 Pelajaran yang Dipetik dari Semua Pemimpin dalam Perjalanan Menuju Puncak, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang menuju puncak sebagai pemimpin./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Menjadi seorang pemimpin bukanlah sekadar memiliki jabatan, memimpin sebuah perusahaan, mengarahkan sebuah organisasi, atau berdiri di depan banyak orang.
Kepemimpinan sesungguhnya adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan keputusan sulit, kegagalan, tekanan, pengorbanan, dan pembelajaran.
Tidak ada pemimpin besar yang tiba-tiba berada di puncak. Di balik keberhasilan mereka biasanya terdapat perjalanan yang panjang: pernah diragukan, pernah melakukan kesalahan, pernah kehilangan kesempatan, bahkan pernah berada dalam situasi ketika menyerah terasa jauh lebih mudah daripada melanjutkan perjuangan.
Menariknya, meskipun setiap pemimpin memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda, terdapat sejumlah pelajaran yang hampir selalu muncul dalam perjalanan mereka menuju keberhasilan.
Dari pemimpin dunia, pengusaha, tokoh masyarakat, pemimpin organisasi, hingga orang-orang yang memimpin tim kecil, kita dapat melihat pola yang sama. Mereka belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang menjadi orang yang paling pintar atau paling kuat, melainkan tentang kemampuan untuk terus berkembang, mengambil tanggung jawab, memahami orang lain, dan tetap berjalan ketika keadaan tidak sesuai harapan.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), terdapat tujuh pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjalanan para pemimpin menuju puncak.
1. Tidak Ada Jalan Menuju Puncak yang Benar-Benar Mudah
Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kesuksesan adalah anggapan bahwa orang-orang yang berada di puncak pasti memiliki perjalanan yang lebih mudah dibandingkan orang lain.
Kenyataannya justru sering sebaliknya.
Di balik sebuah pencapaian besar biasanya terdapat bertahun-tahun kerja keras yang tidak terlihat. Ada keputusan yang salah, kegagalan yang memalukan, penolakan, kritik, kehilangan, dan masa-masa penuh keraguan.
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