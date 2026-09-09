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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 06.14 WIB

Suka Menyendiri Ternyata Bisa Jadi Kekuatan, Ini 8 Alasannya

Ilustrasi orang yang menyendiri. ( Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang menyendiri. ( Freepik)

JawaPos.com – Menikmati waktu seorang diri tidak selalu berarti seseorang sedang merasa kesepian. Bagi sebagian orang, kesendirian justru menjadi kesempatan untuk beristirahat dari berbagai tuntutan sosial dan kembali memahami dirinya sendiri.

Orang yang nyaman menghabiskan waktu sendirian juga belum tentu antisosial atau tidak menyukai hubungan dengan orang lain. Mereka bisa saja tetap memiliki kehidupan sosial yang baik, tetapi membutuhkan ruang pribadi untuk mengisi kembali energi dan menata pikiran.

Kesendirian yang dijalani secara sehat bahkan dapat memberikan sejumlah manfaat psikologis. Dilansir dari Geediting, berikut delapan kelebihan yang dapat berkembang ketika seseorang terbiasa menikmati waktu untuk dirinya sendiri.

1. Lebih Mengenal Diri Sendiri

Ketika jauh dari berbagai kesibukan dan pengaruh orang lain, seseorang memiliki kesempatan untuk melihat dirinya dengan lebih jernih.

Waktu sendiri dapat digunakan untuk memikirkan perasaan, tujuan, kebutuhan, hingga hal-hal yang sebenarnya ingin dicapai. Proses tersebut membantu membangun kesadaran diri secara bertahap.

2. Memiliki Ruang untuk Introspeksi

Kesendirian dapat menjadi momen untuk mengevaluasi pengalaman yang telah dilewati. Seseorang bisa memikirkan kembali keputusan, kebiasaan, maupun pola pikir yang selama ini dimiliki.

Dengan introspeksi, seseorang juga dapat mempertanyakan apakah nilai dan keyakinan yang dianut masih sesuai dengan dirinya saat ini.

3. Lebih Mampu Menetapkan Batasan

Orang yang terbiasa menikmati waktu pribadi biasanya lebih memahami pentingnya menjaga ruang untuk dirinya sendiri.

Kesadaran tersebut dapat membantu mereka menentukan kapan harus mengatakan "tidak" terhadap permintaan, aktivitas, atau hubungan yang terlalu menguras energi.

Batasan yang sehat bukan berarti menjauh dari orang lain, melainkan mengetahui kapan harus memberikan waktu dan perhatian kepada diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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