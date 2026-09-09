Bukan Sekadar Hiasan, Orang yang Gemar Pakai Emoji Ternyata Punya 7 Karakter Ini

JawaPos.com – Emoji kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi digital. Saat berkirim pesan, sebagian orang bahkan hampir selalu menyisipkan emoji untuk melengkapi kalimat yang mereka tulis.

Bagi mereka, emoji bukan sekadar gambar kecil untuk mempercantik pesan. Simbol tersebut dapat membantu menyampaikan ekspresi, suasana hati, hingga maksud tertentu yang terkadang sulit dijelaskan hanya melalui kata-kata.

Kebiasaan menggunakan emoji dalam jumlah banyak juga kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Meski tentu saja tidak bisa digunakan untuk menilai kepribadian seseorang secara mutlak, pola komunikasi digital dapat memberikan gambaran menarik mengenai cara seseorang mengekspresikan dirinya.

Dilansir dari Baseline, berikut tujuh ciri yang kerap dikaitkan dengan orang yang gemar menggunakan emoji. Apakah beberapa di antaranya ada dalam diri Anda?

1. Ekspresif dalam Berkomunikasi Orang yang sering memakai emoji biasanya ingin membuat pesan yang dikirim terasa lebih hidup. Mereka tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga menggunakan simbol untuk memperjelas emosi yang sedang dirasakan.

Emoji dapat berfungsi layaknya ekspresi wajah, gestur, atau intonasi yang biasanya hadir ketika seseorang berbicara secara langsung. Karena itu, penggunaannya membantu mereka menyampaikan apakah sebuah pesan bernada serius, bercanda, bahagia, kecewa, atau penuh perhatian.

2. Memiliki Sisi Kreatif Kebiasaan mengombinasikan berbagai emoji juga dapat menunjukkan sisi kreatif seseorang. Mereka mungkin senang mencari cara berbeda untuk menyampaikan sebuah pesan agar terasa lebih menarik dan personal.

Bagi sebagian orang, memilih emoji yang tepat bahkan menjadi bagian dari seni berkomunikasi. Mereka dapat memadukan simbol, kata-kata, dan gaya penulisan tertentu untuk menciptakan pesan dengan karakter yang khas.

3. Cukup Peka terhadap Perasaan Orang Lain Penggunaan emoji juga sering dikaitkan dengan kemampuan memahami nuansa emosional dalam percakapan digital.